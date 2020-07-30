Финансы
РИА НовостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) вырос на 56 копеек, до 73,13 рубля (впервые с 18 мая), евро — на 40 копеек, до 86,01 рубля (этот показатель он не превышал с начала апреля).
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Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Шоу-бизнес
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
РИА Новости вчера в 07:44
Политика
На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов
Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Здоровье
Каждый третий ребенок в мире отравлен превышенной дозой свинца в крови
Новый доклад ЮНИСЕФ представил пугающие цифры, согласно которым практически каждый третий ребенок в мире отравлен токсичным металлом, который губит здоровье еще с младенческого возраста и не дает ребенку полноценно развиваться.
Readovka.ru 04:17
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Наука
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана
Выяснилось, что в организме больных с симптомами и больных без симптомов содержится почти одинаковое количество вирусных частиц, а это доказывает опасность бессимптомных носителей вируса.
Live24 вчера в 12:50
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Кино
Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году
Piter.tv 01:36
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
Шоу-бизнес
Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram
Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Общество
В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса
Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру вчера в 11:08
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Общество
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 802.
RT на русском 03:34
Здоровье
На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки
Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru вчера в 18:59
Экономика
Пособия по безработице в России могут увеличить в разы
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru 02:48
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40