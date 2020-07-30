Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) вырос на 56 копеек, до 73,13 рубля (впервые с 18 мая), евро — на 40 копеек, до 86,01 рубля (этот показатель он не превышал с начала апреля).
Читать в источнике
Комментировать165

Подробнее о событии

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс евро превысил 86 рублей

Известия03:21

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru03:08

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

РИА Новости03:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
55
Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
353
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
54
Политика

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Следствие возбудило уголовное дело в связи с задержанием россиян в Белоруссии.
РИА Новости 03:09
866
Происшествия

В Петербурге нашли части тела рэпера Энди Картрайта

BFM.ru 03:12
273
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Здоровье

Каждый третий ребенок в мире отравлен превышенной дозой свинца в крови

Новый доклад ЮНИСЕФ представил пугающие цифры, согласно которым практически каждый третий ребенок в мире отравлен токсичным металлом, который губит здоровье еще с младенческого возраста и не дает ребенку полноценно развиваться.
Readovka.ru 04:17
Шоу-бизнес

Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну

Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
162
Происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

ТАСС 04:12
Наука

Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана

Выяснилось, что в организме больных с симптомами и больных без симптомов содержится почти одинаковое количество вирусных частиц, а это доказывает опасность бессимптомных носителей вируса.
Live24 вчера в 12:50
14
Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ вчера в 17:38
252
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
99
Кино

Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году

Piter.tv 01:36
9
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
1,5K
Политика

СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
188
Шоу-бизнес

Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram

Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
1
Общество

В Кемерово обрушилась часть нового мемориального комплекса

Часть мемориального комплекса "Свет памяти", который открылся в Кемерово у президентского кадетского училища в воскресенье, 26 июля, обрушилась, подрядчик устраняет последствия, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
РИА Новости 02:29
8
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
442
Здоровье

Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз

Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
49
Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру вчера в 11:08
16
Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
302
Общество

В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 802.
RT на русском 03:34
Здоровье

На Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 за сутки

Общее число больных COVID-19 в стране выросло до 68 794 человек. Из них 1673 умерли (23 за последние сутки), 38 154 вылечились.
РБК 03:45
Здоровье

В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Накануне.Ru вчера в 18:59
4
Экономика

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru 02:48
964
Армия и оружие

Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами

Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
24
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное