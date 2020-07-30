Финансы
РИА НовостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) вырос на 56 копеек, до 73,13 рубля (впервые с 18 мая), евро — на 40 копеек, до 86,01 рубля (этот показатель он не превышал с начала апреля).
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Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Белоруссия намерена усилить оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.
Вести.Ru вчера в 14:29
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Экономика
Пособия по безработице в России могут увеличить в разы
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений письмо с предложением поднять минимальное пособие по безработице до регионального прожиточного минимума, соответствующего второму кварталу предыдущего года, а максимальное – до уровня средней зарплаты.
Газета.Ru 02:48
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Технологии
«Instagram может навредить»: Конгресс США обвинил Цукерберга в покупке сервиса ради борьбы с конкуренцией
В одном из писем Цукерберг даже отдельно проговорил, что «не имел в виду намекать», что реальная цель покупки — борьба с конкурентом.
Forbes 03:01
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины в смертельном ДТП.
Общественная служба новостей вчера в 06:02
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Экономика
Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов
Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Армия и оружие
«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»
В своей статье Эмиль Роттбёлль ссылается на мнение военного аналитика Академии обороны Дании капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, который заявил, что ракета "Кинжал" является новым оружием России, которому Соединенным Штатам необходимо найти противовес в Гренландии.
Военное обозрение 02:08
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
В Конгресс США внесен законопроект «О защите Америки от шпионов»
Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 28 июля в 17:42
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Политика
Россия готовит для переброски две группы провокаторов — ЦИК Белоруссии
ЦИК Белоруссии на встрече с кандидатами в президенты страны проинформировал, что под Псковом и Невелем готовятся группы для провокаций в республике, 30 июля заявил кандидат на пост главы государства один из лидеров общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев на встрече с журналистами.
ИА Красная Весна 03:56
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Происшествия
На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек
Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
Футбол
Мохамед Салах впервые за долгое время сменил причёску
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».
Чемпионат 02:25
Общество
В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 834 499, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Здоровье
В Москве выявили свыше 240 тыс. носителей коронавируса
Москва, 30 июля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 678 носителей коронавируса.
REGNUM 03:47
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49