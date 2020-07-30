Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:05 (мск) вырос на 56 копеек, до 73,13 рубля (впервые с 18 мая), евро — на 40 копеек, до 86,01 рубля (этот показатель он не превышал с начала апреля).

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