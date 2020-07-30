Финансы
ВедомостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% – до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% – до отметки в 73,17 руб.
Читать в источнике
Оценить294
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:25, Ашберн
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 06:55
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Армия и оружие
Fox News: Россия знает, как ударить в самое уязвимое место Пентагона
Обозреватель отмечает, что российские спутники-инспекторы вызывают страх у Пентагона, так как в США ничего не знают про подобные космические аппараты Кремля.
ПолитРоссия вчера в 08:41
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru 29 июля в 18:05
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости вчера в 12:27
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП
RT на русском вчера в 16:22
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде
Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 29 июля в 09:42
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Кино
Появился трейлер документального фильма о PlayStation
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.
Piter.tv вчера в 06:51
Финансы
Китай начал борьбу с золотой лихорадкой
Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Политика
Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска
Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Армия и оружие
Пара истребителей МиГ-29 разбомбила средства ПВО Турции возле Сирта
Avia.pro вчера в 05:44
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:19
Космос
Китай запустил навигационную систему Beidou-3
Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 23:56
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое
По данным американских военных, бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков.
РИА Новости вчера в 20:13
Происшествия
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта
В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Здоровье
Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ" ряд мифов о кариесе.
РИА Новости вчера в 22:36
Здоровье
В Бурятии за сутки 42 человека заразились коронавирусом
Из 42 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:07
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург вчера в 06:03
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»
Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН вчера в 07:50
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 18:09