Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% – до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% – до отметки в 73,17 руб.

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Политика ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы. 82

Космос В США начата разработка новых военных метеорологических спутников Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.

Кино Появился трейлер документального фильма о PlayStation В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.

Финансы Китай начал борьбу с золотой лихорадкой Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами. 2

Армия и оружие На Донбассе умерли трое оккупантов На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.

Политика Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны. 464

Космос Китай запустил навигационную систему Beidou-3 Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа». 4

Авто Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».

Здоровье Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ" ряд мифов о кариесе.

Здоровье В Бурятии за сутки 42 человека заразились коронавирусом Из 42 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. 220

Здоровье Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы. 6

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 81