Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% – до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% – до отметки в 73,17 руб.
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Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомостивчера в 04:57

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАССвчера в 03:24

На открытии торгов курс доллара превысил ₽73, евро — ₽86

РБКвчера в 03:15

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правдавчера в 03:31

Курс евро в Таджикистане вырос до рекордной в этом году отметки

Sputnik Таджикистан29 июля в 01:47

Курс евро поднялся выше 86 руб./€

Коммерсантъвчера в 08:26
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Происшествия

Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Интерфакс 00:00
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Правительство России подготовило документ, упрощающий условия выдачи субсидий на оплату ЖКХ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 06:55
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
2,1K
Армия и оружие

Fox News: Россия знает, как ударить в самое уязвимое место Пентагона

Обозреватель отмечает, что российские спутники-инспекторы вызывают страх у Пентагона, так как в США ничего не знают про подобные космические аппараты Кремля.
ПолитРоссия вчера в 08:41
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

CyberSport.ru 29 июля в 18:05
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости вчера в 12:27
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском вчера в 16:22
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Политика

Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии

Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
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Космос

В США начата разработка новых военных метеорологических спутников

Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде

Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.
Газета.Ru 29 июля в 09:42
3
Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
8
Кино

Появился трейлер документального фильма о PlayStation

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер документального фильма о PlayStation.
Piter.tv вчера в 06:51
Финансы

Китай начал борьбу с золотой лихорадкой

Власти Китая начали бороться с золотой лихорадкой на рынке и ограничили доступ к торговле золотом и другими драгоценными металлами.
Lenta.ru вчера в 23:00
2
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
60
Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Политика

Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 12:00
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Армия и оружие

Пара истребителей МиГ-29 разбомбила средства ПВО Турции возле Сирта

Avia.pro вчера в 05:44
61
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
143
Армия и оружие

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:19
249
Космос

Китай запустил навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 23:56
4
Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

По данным американских военных, бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков.
РИА Новости вчера в 20:13
90
Происшествия

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге жена расчленила тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта, являвшегося уроженцем Украины.
Дни24 вчера в 02:48
1,4K
Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
Здоровье

Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ" ряд мифов о кариесе.
РИА Новости вчера в 22:36
Здоровье

В Бурятии за сутки 42 человека заразились коронавирусом

Из 42 новых случаев COVID-19: 13 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Первое альтернативное телевидение вчера в 21:07
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Здоровье

Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений

Из проекта документа следует, что в подчинение министерства перейдет 25 учреждений здравоохранения уральской столицы.
РБК Екатеринбург вчера в 06:03
6
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета вчера в 01:30
81
Шоу-бизнес

Анна Кошмал объяснила, почему не общается с коллегами по «Сватам»

Украинская актриса Анна Кошмал провела прямой эфир с поклонниками, в ходе которого рассказала о взаимоотношениях с коллегами по популярному телесериалу «Сваты».
ФАН вчера в 07:50
3
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

В статье отмечается, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
Lenta.ru вчера в 18:09
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