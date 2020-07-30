Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% – до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% – до отметки в 73,17 руб.
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Курс евро поднялся выше 86 руб./€

Коммерсантъ08:26

Курс евро на бирже впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Эхо Москвы07:31

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Курс евро превысил 86 рублей

Известия03:21

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru03:08

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

РИА Новости 06:25
1,3K
Происшествия

Суд назначил первое заседание по рассмотрению дела Ефремова

Rambler News Service 09:32
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
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Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Космос

Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
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Происшествия

В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

РИА Новости 07:50
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Общество

Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве

Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
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Политика

Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы

Sarah Silbiger / Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Политика

Посол РФ заступился за россиян, задержанных в Белоруссии

В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском.
URA.Ru 11:11
Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
723
Футбол

Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида

Обиду Кокорин таил долго – с того самого 2000 года, когда не смог остаться в академии.
Чемпионат 11:35
Финансы

Собчак назвала идиотами россиян, которые держат сбережения в рублях

Mockva.ru 08:20
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Футбол

Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года

Город+ 03:37
1
Игры

Поддержка VR в Microsoft Flight Simulator появится осенью

CyberSport.ru 05:27
1
Футбол

«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано

Московский "Локомотив" уже согласовал переход 24-летнего форварда в стан "железнодорожников".
Вести.Ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване

Вестник Кавказа вчера в 09:30
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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Наука

На умственные способности детей обучение музыке не влияет

ToDay News Ufa 10:32
11
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
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Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Музыка

Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году

В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today.
Чита.Ру 00:37
757
Авто

Российский авторынок покинули семь автомобилей

Тарантас Ньюс 04:25
Общество

СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки

В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
РБК 10:28
57
Здоровье

В Тверской области обновлен автопарк скорой помощи и МЧС

Tverigrad.ru 08:02
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Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
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