Финансы
ВедомостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% – до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% – до отметки в 73,17 руб.
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Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
РИА Новости 06:25
Происшествия
Суд назначил первое заседание по рассмотрению дела Ефремова
Rambler News Service 09:32
Здоровье
Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии
В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
News.ru 11:48
Происшествия
В Иркутской области в ДТП с грузовиком погибли два человека
РИА Новости 07:50
Общество
Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
Политика
Представитель штаба заявил, что Трамп не предлагал переносить выборы
Sarah Silbiger / Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп не предлагал переносить президентские выборы, а только задался вопросом о последствиях заявлений Демократической партии, которая настаивает на голосовании по почте из-за коронавируса.
РЕН ТВ 11:30
Политика
Посол РФ заступился за россиян, задержанных в Белоруссии
В Белоруссии одновременно возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском.
URA.Ru 11:11
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Футбол
Кокорин утверждал, что никогда не пойдёт в «Спартак». Настолько сильна была детская обида
Обиду Кокорин таил долго – с того самого 2000 года, когда не смог остаться в академии.
Чемпионат 11:35
Игры
Поддержка VR в Microsoft Flight Simulator появится осенью
CyberSport.ru 05:27
Футбол
«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано
Московский "Локомотив" уже согласовал переход 24-летнего форварда в стан "железнодорожников".
Вести.Ru вчера в 10:39
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Наука
На умственные способности детей обучение музыке не влияет
ToDay News Ufa 10:32
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Общество
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
В 2021 году британская группа Hurts вновь выступит в Иркутске.
Твой Иркутск 07:05
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые штаммы вируса гриппа, от которых ещё не прививались россияне, придут в страну осенью — зимой, сообщается на сайте телеканала Russia Today.
Чита.Ру 00:37
Авто
Российский авторынок покинули семь автомобилей
Тарантас Ньюс 04:25
Общество
СК завел дело против проголосовавшей несколько раз в Израиле россиянки
В Москве возбудили уголовное дело после того, как одной из избирательниц, имеющей двойное гражданство, удалось трижды получить бюллетени во время голосования по поправкам к Конституции.
РБК 10:28
Здоровье
В Тверской области обновлен автопарк скорой помощи и МЧС
Tverigrad.ru 08:02
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11