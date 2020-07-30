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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% — до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% — до отметки в 73,17 руб.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01
Эхо Москвы

Рубль заметно дешевеет на торгах на Московской бирже

Эхо Москвы03:34
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24
Известия

Курс евро превысил 86 рублей

Известия03:21
Национальная служба новостей

Биржевой курс евро превысил 86 рублей

Национальная служба новостей03:21
Газета.Ru

Евро поднялся выше 86 рублей

Газета.Ru03:08
Комсомольская правда

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31
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Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Известия02:41
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На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Машины и Механизмывчера в 04:59
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ruвчера в 12:27
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета00:18
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Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru04:06
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