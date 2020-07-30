Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. По данным на 10.00 мск, валюта прибавила 0,5% — до 86,04 руб. Доллар на открытии торгов дорожал на 0,83% — до отметки в 73,17 руб.В источнике
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