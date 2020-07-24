Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Кино
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.
ТАСС 14:50
Гаджеты
Длинный 49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценён в 74,5 тыс. рублей
Панель создана для профессиональных пользователей, она имеет VA-матрицу диагональю 49 дюймов.
Evo-rus.com 08:18
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 08:37
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Киберспорт
FlyToMoon проиграла Нигме на OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru 14:29
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Общество
Bloomberg: у советника Трампа по нацбезопасности обнаружен коронавирус
Советник президента США по нацбезопасности сдал положительный тест на COVID-19.
BFM.ru 11:20
Игры
VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания
Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 13:16
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус
Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
Игры
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru 15:06
Здоровье
Петербуржцы смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе
Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 11:06
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Космос
На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи
РИА Новости вчера в 03:42
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Секрет резкого похудения певицы Лолиты Милявской раскрыл пластический хирург.
iReactor 10:56
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22