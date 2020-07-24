Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русском15:09

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБК08:34

Курс евро побил рекорд на торгах Мосбиржи

URA.Ru24 июля в 03:21

Евро поднялся выше 83 рублей впервые с начала мая

Коммерсантъ24 июля в 03:33

Курс евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 83 руб. впервые с 4 мая

ТАСС24 июля в 03:27

Евро стал дороже 83 рублей впервые с 4 мая

Интерфакс24 июля в 03:40

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru24 июля в 03:18
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Кино

Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.
ТАСС 14:50
Гаджеты

Длинный 49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценён в 74,5 тыс. рублей

Панель создана для профессиональных пользователей, она имеет VA-матрицу диагональю 49 дюймов.
Evo-rus.com 08:18
Армия и оружие

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 08:37
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Происшествия

Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован

Коммерсантъ 14:59
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Киберспорт

FlyToMoon проиграла Нигме на OGA Dota Pit

Cyber.sports.ru 14:29
Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
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Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
3
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
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Общество

Bloomberg: у советника Трампа по нацбезопасности обнаружен коронавирус

Советник президента США по нацбезопасности сдал положительный тест на COVID-19.
BFM.ru 11:20
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Игры

VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания

Valve выпустит новую сюжетную кампанию для Left 4 Dead 2. Об этом сообщил автор канала Valve News Network Тайлер МакВикер со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 13:16
1
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективных дезинфицирующих средствах

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о том, какие дезинфицирующие средства наиболее эффективны при борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 04:50
20
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru 09:12
1
Общество

Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус

Советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене и находящийся под арестом в "Лефортово", изолирован в связи с подозрением на заболевание коронавирусом.
Российская газета 14:44
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Игры

PlayStation 5 может получить сменный корпус

News.ru 15:06
1
Здоровье

Петербуржцы смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе

Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
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Футбол

Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России

Вести.Ru 11:38
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Кино

Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 11:06
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Космос

На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи

РИА Новости вчера в 03:42
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
4
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Общество

Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн

Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
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Шоу-бизнес

Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка

Секрет резкого похудения певицы Лолиты Милявской раскрыл пластический хирург.
iReactor 10:56
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
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