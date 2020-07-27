Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Общество
У Михаила Галустяна обанкротилась компания
Lenta.ru 03:14
Технологии
Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год
По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ 10:33
Политика
Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
Происшествия
Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным
Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости 20:41
Интернет
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
"По результатам расшифровки крупных утечек около 80% паролей ранее не встречаются, то есть, не являются простыми и генерируются пользователем для конкретного сайта", — отмечает эксперт.
ПРАЙМ 19:06
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Как сейчас выглядит Анна Седокова. Она согласилась выйти замуж за баскетболиста
Спорт-Экспресс 07:00
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Спорт
Родченков требует полного запрета России участвовать в Играх в Токио
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2020 в полном составе.
Спорт-Экспресс 04:04
Наука
Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2
Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин.
Evo-rus.com 07:40
Кино
Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля
Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ.
РБК 05:34
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Футбол
Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52