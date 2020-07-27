Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русском15:09

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Финмаркет12:35

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфакс08:20

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новости08:58

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАСС08:29

Евро впервые с апреля пробил отметку 84 рубля

News.ru10:40

Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Газета.Ru08:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

НТВ 11:59
6
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
23
Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
89
Происшествия

Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии

На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
6
Общество

У Михаила Галустяна обанкротилась компания

Lenta.ru 03:14
17
Технологии

Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год

По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ 10:33
89
Политика

Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
19
Происшествия

Сообщение о «минировании» аэропорта в Южно-Сахалинске оказалось ложным

Информация о "минировании" здания аэропорта Южно-Сахалинска не подтвердилась, рассказала РИА Новости пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.
РИА Новости 20:41
6
Интернет

Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян

"По результатам расшифровки крупных утечек около 80% паролей ранее не встречаются, то есть, не являются простыми и генерируются пользователем для конкретного сайта", — отмечает эксперт.
ПРАЙМ 19:06
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
45
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Газета.Ru 10:03
282
Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
140
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
2
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
1,2K
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
852
Экономика

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

Lenta.ru 19:04
68
Шоу-бизнес

Как сейчас выглядит Анна Седокова. Она согласилась выйти замуж за баскетболиста

Спорт-Экспресс 07:00
Шоу-бизнес

Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому

Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
4
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
44
Спорт

Родченков требует полного запрета России участвовать в Играх в Токио

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить россиян от участия в Олимпиаде-2020 в полном составе.
Спорт-Экспресс 04:04
3
Космос

NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

ТАСС 21:13
23
Наука

Найдены 20 новых эффективных препаратов против коронавируса SARS CoV-2

Агентство министерства здравоохранения FDA США выдало одобрение двум препаратам для применения в лечении новой инфекции – это астемизол и клофазамин.
Evo-rus.com 07:40
8
Кино

Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля

Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ.
РБК 05:34
4
Шоу-бизнес

Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов

Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
43
Футбол

Парфенов рассказал о своем уходе из «Урала»

Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов объяснил свой уход из екатеринбургского клуба.
Газета.Ru 19:05
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
230
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
88
Происшествия

На пропавшем в Бурятии самолете Ан-2 не сработал радиомаяк

ТАСС 13:29
12
Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
389
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное