Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.