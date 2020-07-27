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Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.В источнике
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Взгляд.ру

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:14
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей

ТАСС03:57
Интерфакс

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20
RT на русском

Курс доллара вырос до 72 рублей

RT на русском03:57
Финмаркет

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Финмаркетвчера в 12:35
РИА Новости

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58
Газета.Ru

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:19

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
RT на русском02:57
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Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
RT на русскомвчера в 10:23
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Песков ответил на вопрос о возможном возвращении военных РФ в СЦКК

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Украина заинтересована в возвращении российских офицеров в состав СЦКК.
REGNUM05:45

В сарае в Волгоградской области нашли тело 90-летней женщины

Следователи обнаружили в сарае тело 90-летней женщины, которая пропала полгода назад в городе Краснослободск Волгоградской области, в убийстве пенсионерки подозревают ее сына, сообщила старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости02:45
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Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе выступления на общереспубликанском съезде ветеранов в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны 1950–1953 годов заявил, что наличие у страны ядерного вооружения служит гарантией безопасности Северной Кореи.
Военное дело03:14
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Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре

Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru05:56
3

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru04:18
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