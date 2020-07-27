Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Футбол
Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию
Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось
Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
Газета.Ru 03:21
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com вчера в 05:59
Финансы
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов
В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Авто
Tesla запустила в Москве тест-драйв своих электрокаров
32CARS.ru 04:09
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Экономика
Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Футбол
Слуцкий оценил период своей работы в Европе
Слуцкий в конце ноября был уволен с поста главного тренера нидерландского "Витесса", а в декабре возглавил "Рубин".
РИА Новости 03:58
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Происшествия
Прикуривший от свечи в церкви Читы подросток заявил о раскаянии
Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, после чего один из молодых людей прикуривает сигарету от свечи.
Газета.Ru 03:57
Экономика
Прогноз-2024: рост облачных игр в России кратно опережает традиционные
В 2019 году мировой рынок облачных игр преодолел планку всего в $150 млн, однако к 2024 году его объём, по оценкам PwC, достигнет $3–6 млрд.
3DNews 02:47
Экономика
Власти Москвы назвали объемы финансовой помощи пострадавшим отраслям
По данным аналитиков МЭЦ, самое серьезное сокращение поставок за рубеж среди московских компаний отмечается в отрасли электроники и электротехники — сокращение выручки составило 33% по сравнению с прошлым годом.
РБК 04:45
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Общество
Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии
Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.
Взгляд-инфо 04:02
Кино
Асмус раскрыла секрет успеха фильма «Китобой»
SM News вчера в 12:32
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Экономика
Авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4%
Российские авиакомпании в июне сократили перевозки на 77,4% - до 2,848 млн пассажиров в годовом выражении. Это следует из данных Росавиации.
ТАСС 03:49
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Религия
Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси
Парламентская газета 02:21
Политика
Сатановский назвал главный страх США перед Россией
Ряд средств массовой информации, ссылаясь на заявление политического эксперта Евгения Сатановского, сообщил о причинах обеспокоенности Соединенных Штатов перед новейшей разработкой России в сфере вооружений.
Военное дело вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Общество
В Атлантическом Совете пройдет западный балканский саммит
Онлайн-саммит политических лидеров из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии будет организован в конце этой недели, для содействия региональной экономической интеграции, чтобы помочь Западным Балканам оправиться от пандемии коронавируса, заявил Атлантический Совет, 27 июля сообщает N1.
ИА Красная Весна вчера в 21:49