Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Футбол
АЕК продлил контракт с Чигринским
Защитник футбольного клуба АЕК Дмитрий Чигринский продлил трудовой контракт до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Советский спорт 05:37
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Наука
Возможно ли спрогнозировать погоду на несколько лет вперед?
В новом исследовании, группа ученых во главе с Центром исследований океана GEOMAR Helmholtz в Киле разрабатывает возможность использования ветра для прогнозирования изменений температуры поверхности океана в Северной Атлантике на несколько лет вперед.
Evo-rus.com 02:40
Политика
Эксперт: Лукашенко никогда не согласится на интеграцию с Россией
Переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства продолжаются второй год.
Дни.ру 15:24
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Общество
Изменение климата привело к лесным пожарам в российской Арктике
Климатические изменения становятся все более заметными в российской Арктике.
Ридус 17:08
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Как сообщает ToDay News Ufa, популярный телеведущий и медик Александр Мясников рассказал о четырех основных показателях здоровья человека.
ToDay News Ufa 14:25
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Армия и оружие
Трамп назначил нового посла Соединенных Штатов в Германии
Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенных Штатов Америки в ФРГ назначен президентом США Дональдом Трампом, следует из заявления, опубликованного 27 июля на официальном сайте Белого Дома.
ИА Красная Весна 17:05
Общество
Эксперт назвал самые популярные у россиян пароли
Часто легко взламывают пароли, состоящие только из чисел или построенные на основе отдельных слов.
Online47.ru 20:30
Происшествия
Судья АС Алтайского края стал фигурантом дела о получении взяток
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи АС Алтайского края по ст. 290 УК («Получение взятки»).
Право.ру 07:09
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по вселенной «Бегущего по лезвию»
В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в сети появились первые кадры аниме по вселенной "Бегущего по лезвию".
Piter.tv 09:19
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости 18:46
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Кино
Дублированный трейлер сериала «Мы те, кто мы есть»
Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки.
Стартфильм 11:04
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тыс. автомобилей
Официальный представитель Mercedes-Benz в России - АО "Мерседес-Бенц Рус" - отзывает 1 019 автомобилей серий S-Класса (тип 222) и S-Класса купе/кабриолет (тип 217).
ТАСС 13:10
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте новые правила въезда в Турцию.
РИА Новости 15:16