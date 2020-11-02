По данным ресурса джихадисты заявили, что атаки в Вене были расплатой Австрии за участие в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Адвокат Александр Островский, который представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал заявление бывшего футболиста сборной России Романа Широкова по поводу наказания за избиение арбитра, передает "Спорт-Экспресс".
Вашингтон, 3 ноября 2020, 12:11 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп опережает по результатам опроса общественного мнения своего противника демократа Джо Байдена в ряде штатов, указывает портал Real Clear Politics.
При обыске в московской квартире у подозреваемого в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, который за пленником присматривал.