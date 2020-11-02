SITE Intelligence Group заявила о причастности к теракту в Вене джихадистов

По данным ресурса джихадисты заявили, что атаки в Вене были расплатой Австрии за участие в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).