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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с декабря 2014 года превысил 94 рубля

Доллар вырос на 1 рубль 18 копеек — до 80 рублей 71 копейки.В источнике
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Взгляд.ру

Негатив США и Европы обрушил рубль

Взгляд.ру02:58
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 80,31 рубля

ТАСС02:05
Интерфакс

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Интерфаксвчера в 03:02
Банки.ру

Доллар и евро ощутимо подорожали по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 11:24
Коммерсантъ

Евро поднимался выше 94 руб./€, доллар приближался к 81 руб./$

Коммерсантъвчера в 05:03
URA.Ru

Новости кризиса 3 ноября. Евро обновил рекорд 2014 года, для автомобилистов введут штраф за ремонт машины, а семьи получат новые выплаты

URA.Ru23:00
РИА Новости

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

РИА Новостивчера в 02:49

SITE Intelligence Group заявила о причастности к теракту в Вене джихадистов

По данным ресурса джихадисты заявили, что атаки в Вене были расплатой Австрии за участие в возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
ИА Красная Весна00:27

Адвокат прокомментировал заявление Широкова по поводу наказания за избиение арбитра

Адвокат Александр Островский, который представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал заявление бывшего футболиста сборной России Романа Широкова по поводу наказания за избиение арбитра, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru07:53

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Благоустроенная по нацпроекту "Жилье и городская среда" площадь Революции в Шуе Ивановской области не будет принята из-за недоделок, которые выявлены в ходе осмотра.
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Фонтанка.Ру07:40