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Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с декабря 2014 года превысил 94 рубля

Доллар вырос на 1 рубль 18 копеек — до 80 рублей 71 копейки.В источнике
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РЕН ТВ

Рубль бьет антирекорды: к чему готовиться россиянам

РЕН ТВвчера в 09:33
РБК

Евро — 94 рубля: что будет с ценами на жилье в Москве

РБКвчера в 10:41
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся до 94 рублей впервые с декабря 2014 года

ТАССвчера в 03:02
Коммерсантъ

Евро поднимался выше 94 руб./€, доллар приближался к 81 руб./$

Коммерсантъвчера в 05:03
RT на русском

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

RT на русскомвчера в 08:09
Интерфакс

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Интерфаксвчера в 03:02
РИА Новости

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

РИА Новостивчера в 02:49

Обвиняемый по делу MH17 опроверг контакты с российскими чиновниками в 2014 году

Обвиняемый по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, командир ополченцев в Донбассе Олег Пулатов заявил, что не поддерживал контактов с должностными лицами России во время конфликта на юго-востоке Украины.
Обвиняемый по делу MH17 опроверг контакты с российскими чиновниками в 2014 году
Известия11:26

Минпромторг опроверг планы ввести обязательный техосмотр автомобилей после ремонта

По информации издания, согласно подготовленным Минпромторгом изменениям в технический регламент Таможенного союза, водителям придется проходить внеплановый техосмотр даже после небольших изменений в автомобиле: например, при установке новой магнитолы или сигнализации.
Коммерсантъ10:21

«Челси» — «Ренн». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди подарит «Краснодару» надежду

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ренн» 4 ноября 2020 года Букмекеры считают, что матч группы E «Челси» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36.
Чемпионат12:45

Защита Ефремова хочет вернуть выплаченные потерпевшим ₽600 тыс

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что актер переплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова ₽ 600 тыс. Как сообщает РИА "Новости", защита будет добиваться возвращения этих средств.
Газета.Ru11:02

Минобороны Карабаха заявило об уничтожении колонны азербайджанского спецназа

«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией»,— заявила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Коммерсантъ08:59