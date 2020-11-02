Обвиняемый по делу MH17 опроверг контакты с российскими чиновниками в 2014 году

Обвиняемый по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, командир ополченцев в Донбассе Олег Пулатов заявил, что не поддерживал контактов с должностными лицами России во время конфликта на юго-востоке Украины.