Обвиняемый по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, командир ополченцев в Донбассе Олег Пулатов заявил, что не поддерживал контактов с должностными лицами России во время конфликта на юго-востоке Украины.
По информации издания, согласно подготовленным Минпромторгом изменениям в технический регламент Таможенного союза, водителям придется проходить внеплановый техосмотр даже после небольших изменений в автомобиле: например, при установке новой магнитолы или сигнализации.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Ренн» 4 ноября 2020 года Букмекеры считают, что матч группы E «Челси» — «Ренн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36.
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что актер переплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова ₽ 600 тыс. Как сообщает РИА "Новости", защита будет добиваться возвращения этих средств.
«Распространенная армянскими СМИ информация о якобы уничтожении колонн азербайджанского спецназа в направлении села Тагавард Ходжавендского района не имеет под собой никаких оснований и является еще одной сфабрикованной противником дезинформацией»,— заявила пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Shopping Index (отражает число покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве и Санкт-Петербурге в октябре упал более чем на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсант».