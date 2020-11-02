Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Говорит Москва
Говорит Москва

Курс евро впервые с декабря 2014 года превысил 94 рубля

Доллар вырос на 1 рубль 18 копеек — до 80 рублей 71 копейки.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 80,31 рубля

ТАССвчера в 02:05
Интерфакс

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Интерфакс2 ноября в 03:02
РБК

Евро — 94 рубля: что будет с ценами на жилье в Москве

РБК2 ноября в 10:41
RT на русском

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

RT на русском2 ноября в 08:09
Коммерсантъ

Евро поднимался выше 94 руб./€, доллар приближался к 81 руб./$

Коммерсантъ2 ноября в 05:03
URA.Ru

Новости кризиса 3 ноября. Евро обновил рекорд 2014 года, для автомобилистов введут штраф за ремонт машины, а семьи получат новые выплаты

URA.Ruвчера в 23:00
РИА Новости

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

РИА Новости2 ноября в 02:49

«Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия перед матчем ЛЧ из-за теракта в Вене

Австрийский футбольный клуб «Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия, которые должны были пройти перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», из-за теракта в Вене.
RT на русскомвчера в 13:48

Власти Вологодской области прокомментировали информацию о пациентах в коридоре госпиталя

Пациенты монопрофильного госпиталя в Вологде, чьи фото оказались в соцсетях, разместились в коридоре медучреждения по собственному решению, из-за недовольства палатой.
ТАССвчера в 13:39

В Смоленской области на обеспечение медицинских организаций СИЗами выделили более 180 миллионов

В администрации Смоленской области прошло заседание Оперштаба, на котором обсудили организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение COVID-19 на территории Смоленской области и вопрос обеспечения населения средствами индивидуальной защиты и лекарствами.
SmolDailyвчера в 10:36

Венгрия закрывает бары и вводит комендантский час из-за коронавируса

Венгрия закроет бары и развлекательные заведения и введет комендантский час в ночное время, чтобы ограничить быстрое распространение коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Виктор Орбан 3 ноября в видео, размещенном на его официальной странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 15:46

Илон Маск пообещал обновить скандальную версию пикапа Cybertruck

В популярной соцсети Twitter, один из пользователей поинтересовался у Илона Маска: «покажет ли автобренд Tesla рендеры пикапа версии Cybertruck, после того как в транспортное средство будут внесены изменения».
Car.ruвчера в 13:54

Косторная поздравила Плющенко с днём рождения и показала два фото с ним

«Евгений Викторович, поздравляю вас с днём рождения, желаю счастья и достижения всех целей, чтобы сбывались мечты и спортсмены приносили только радость», — написала Косторная в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Плющенко.
Чемпионатвчера в 02:31

Brent торгуется у $38,91 за баррель

К 8:20 по московскому времени январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $38,91 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие сессии в понедельник.
Интерфаксвчера в 01:11

Обвиняемый по делу MH17 опроверг контакты с российскими чиновниками в 2014 году

Обвиняемый по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, командир ополченцев в Донбассе Олег Пулатов заявил, что не поддерживал контактов с должностными лицами России во время конфликта на юго-востоке Украины.
Известиявчера в 11:26

Защита Ефремова хочет вернуть выплаченные потерпевшим ₽600 тыс

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что актер переплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова ₽ 600 тыс. Как сообщает РИА "Новости", защита будет добиваться возвращения этих средств.
Газета.Ruвчера в 11:02