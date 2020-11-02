Австрийский футбольный клуб «Зальцбург» отменил развлекательные мероприятия, которые должны были пройти перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», из-за теракта в Вене.
В администрации Смоленской области прошло заседание Оперштаба, на котором обсудили организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение COVID-19 на территории Смоленской области и вопрос обеспечения населения средствами индивидуальной защиты и лекарствами.
Венгрия закроет бары и развлекательные заведения и введет комендантский час в ночное время, чтобы ограничить быстрое распространение коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр Виктор Орбан 3 ноября в видео, размещенном на его официальной странице в Facebook.
В популярной соцсети Twitter, один из пользователей поинтересовался у Илона Маска: «покажет ли автобренд Tesla рендеры пикапа версии Cybertruck, после того как в транспортное средство будут внесены изменения».
«Евгений Викторович, поздравляю вас с днём рождения, желаю счастья и достижения всех целей, чтобы сбывались мечты и спортсмены приносили только радость», — написала Косторная в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Плющенко.
Обвиняемый по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, командир ополченцев в Донбассе Олег Пулатов заявил, что не поддерживал контактов с должностными лицами России во время конфликта на юго-востоке Украины.
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что актер переплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова ₽ 600 тыс. Как сообщает РИА "Новости", защита будет добиваться возвращения этих средств.