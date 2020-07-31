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Мойка78
Мойка78

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.В источнике
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РБК

Рубль обвалился к доллару и евро до весенних минимумов

РБКвчера в 15:14
РИА Новости

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новостивчера в 12:06
ИА Красная Весна

Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Веснавчера в 07:04
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35
ТАСС

Эксперты не ждут падения российской валюты до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро

ТАССвчера в 12:55
Mockva.ru

Доллар поднялся выше 74 рублей впервые за два месяца, евро держится на отметке 87,6 рублей

Mockva.ruвчера в 06:56
Газета.Ru

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ruвчера в 07:03
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По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ04:06

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Спектакль, в котором задействованы более 70 артистов, расскажет историю Матросского бульвара сквозь жизнь нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней.
Парламентская газета30 июля в 04:09
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия06:04
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Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости05:51
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ruвчера в 09:46
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