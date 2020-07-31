Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей
Смотрите также
В жизни похудевшего Николая Баскова появилась новая «женщина»
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
«Северный поток-2» разрешили достраивать
По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году
В ХМАО за сутки погиб один пациент и 170 заразились коронавирусом
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Охлобыстин заявил, что Ефремов загипнотизирован адвокатом
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2 апреля
ЦБ повысил на 31 июля курс доллара до 73,36 рубля
В Москве и Петербурге начались задержания на акциях поддержки хабаровчан
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.В источнике
Подробнее о событии