Финансы

Мойка78Мойка78Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.
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Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

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Эхо Москвывчера в 08:05

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

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Куда катимся: Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля 2020

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Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
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Общество

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
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Общество

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Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

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Общество

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Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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В 2020 году не состоится показ продолжения сериала «Ходячие мертвецы»

Подмосковье Сегодня 29 июля в 09:05
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МИД России предупреждает о «киберхаосе» из-за санкций Евросоюза

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Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

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Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

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Политика

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
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Министр спорта Подмосковья назвал письмо игроков «Химок» манипуляцией

Министр спорта Московской области Роман Терюшков осудил футболистов «Химок» за открытое письмо губернатору в защиту уволенного главного тренера Сергея Юрана.
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
RT на русском 09:40
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Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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Свидетель по делу об импичменте Трампа ушёл в отставку из-за травли

Уроженец Украины подполковник Александр Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы.
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Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

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Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

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