Финансы
Мойка78Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей
Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.
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Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Шоу-бизнес
Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова
Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
OAnews 06:58
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Экономика
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Футбол
«Химки» уволили главного тренера Юрана
Российский тренер Сергей Юран сообщил о своем увольнении с пост наставника «Химок».
Vprognoze.ru вчера в 16:40
Экономика
Долю инвестиционных квот на вылов крабов и рыбы могут увеличить
Распределение 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели (обновление флота и строительство перерабатывающих заводов) началось в 2016 году.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Авто
Моторная линейка Skoda Octavia пополнилась новым двигателем
Моторную линейку Skoda Octavia пополнил новый турбированный двигатель.
Goroday.ru вчера в 09:06
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
На следующий день после задержания посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего,— сотрудники ЧОПа и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул.
Коммерсантъ 09:26
Футбол
Миранчук отказался от перехода в «Аталанту» и хочет играть в «Милане»
Причина отказа Миранчука связана с желанием играть в «Милане».
Metaratings 08:58
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
RuNews24.ru 02:02
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Армия и оружие
США допустили развертывание гиперзвуковых ракет
Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности.
Газета.Ru 02:20
Общество
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня 30 июля в 21:43
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Lenta.ru 08:47
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
РБК вчера в 17:52
Общество
Безработные семьи получат новое пособие в 3 тысячи рублей с августа
Речь идет о пособии по безработице: с августа семьи, члены которых остались без работы, смогут полить по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
iReactor 08:56
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомости вчера в 12:53
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20