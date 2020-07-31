Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

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