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Мойка78
Мойка78

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.В источнике
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Газета.Ru

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45
Rambler News Service

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40
Эхо Москвы

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05
REGNUM

Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

REGNUMвчера в 12:27
Москва 24

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35
ИА Красная Весна

Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Веснавчера в 07:04
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Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru14:51

В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru14:19
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По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM19:53
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В Москве за месяц закрыли 24 магазина за нарушение режима по COVID-19

За последний месяц в Москве приостановили деятельность более двадцати магазинов за нарушения режима, установленного в связи распространением коронавируса, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк "Интерфаксу" в субботу.
Интерфакс12:05
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