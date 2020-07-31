Финансы

МИР 24МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля

Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

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Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Веснавчера в 07:04

Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

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Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09

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Эхо Москвывчера в 08:05

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35
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Происшествия

В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса

Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24
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Шоу-бизнес

Басков умилил поклонников новым членом семьи

Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
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Общество

Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима

Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента вчера в 00:55
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Футбол

«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»

Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Политика

Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
130
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
460
Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
14
Общество

Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа

В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
13
Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
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Политика

Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Хоккей

Игрок «Рейнджерс» Панарин отдал голевой пас в матче с «Каролиной»

"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
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Политика

Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
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Общество

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
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Футбол

Пиняев стал самым молодым футболистом второй лиги чемпионата России

РБК спорт 11:32
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
25
Космос

Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент 08:00
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Кино

Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Evo-rus.com 10:20
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Футбол

«Алания» пропустила 4 гола в первом матче после возвращения в ФНЛ

В игре с хабаровским СКА новички пропустили два гола к 15-й минуте и в итоге не смогли спасти игру - 2:4. Также отметим, что посреди матча на стадионе погас свет, но неполадки удалось устранить, и они не испортили праздник во Владикавказе.
Евро-футбол.ру 14:03
Футбол

Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:31
Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
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Кино

Пятый сезон «Бумажного дома» станет для сериала последним

Мадрид, 1 августа 2020, 10:04 — REGNUM Netflix объявила, что пятый сезон испанского сериала «Бумажный дом» станет последним.
REGNUM 03:04
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Происшествия

У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска

Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы 03:01
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Политика

МИД пообещал ответить на новые санкции ЕС против россиян

Новые санкции ЕС против россиян не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Известия 07:17
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Происшествия

ФСБ задержала контрабандиста на границе России с Украиной

Задержан контрабандист, направивший автомобиль на пограничников на границе России с Украиной, об этом сообщила Погранслужба ФСБ РФ.
Политика Сегодня вчера в 08:22
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Гаджеты

Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть

Экономика сегодня 07:43
Авто

Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
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