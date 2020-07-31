Финансы
МИР 24Курс евро на Московской бирже поднялся выше 87 рублей впервые с апреля
Что касается американской валюты, то один доллар на 10:14 мск поднялся до 73,34 рубля, подорожав на 17 копеек. Напомним, 28 июля курс евро на Московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:57, Ашберн
Происшествия
В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса
Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец Николай Басков поделился с фанатами радостным событием: теперь у него появился питомец.
НТВ 12:29
Общество
Раскрыта сумма штрафов магазинам Москвы за нарушение масочного режима
Магазинам Москвы выписали штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима.
Мослента вчера в 00:55
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Северо-лондонский «Арсенал» встретился с заклятым соперником в виде «Челси» в финале Кубка Англии.
REGNUM 15:38
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
Общество
Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» Панарин отдал голевой пас в матче с «Каролиной»
"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 14:55
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Общество
Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Космос
Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата
Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент 08:00
Футбол
«Алания» пропустила 4 гола в первом матче после возвращения в ФНЛ
В игре с хабаровским СКА новички пропустили два гола к 15-й минуте и в итоге не смогли спасти игру - 2:4. Также отметим, что посреди матча на стадионе погас свет, но неполадки удалось устранить, и они не испортили праздник во Владикавказе.
Евро-футбол.ру 14:03
Футбол
Черчесов: Дзюба насобирал наград, заслужил и расстроил меня
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о выступлении капитана национальной команды, форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:31
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Кино
Пятый сезон «Бумажного дома» станет для сериала последним
Мадрид, 1 августа 2020, 10:04 — REGNUM Netflix объявила, что пятый сезон испанского сериала «Бумажный дом» станет последним.
REGNUM 03:04
Происшествия
У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска
Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы 03:01
Политика
МИД пообещал ответить на новые санкции ЕС против россиян
Новые санкции ЕС против россиян не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Известия 07:17
Происшествия
ФСБ задержала контрабандиста на границе России с Украиной
Задержан контрабандист, направивший автомобиль на пограничников на границе России с Украиной, об этом сообщила Погранслужба ФСБ РФ.
Политика Сегодня вчера в 08:22
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня 07:43
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58