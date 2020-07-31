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Мойка78
Мойка78

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.В источнике
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Газета.Ru

Курс евро на Мосбирже превысил 87 рублей

Газета.Ruвчера в 13:45
Rambler News Service

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Rambler News Serviceвчера в 12:40
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правдавчера в 12:35
Москва 24

Курс евро впервые с марта поднялся до 88 рублей

Москва 24вчера в 13:09
ТАСС

Эксперты не ждут падения российской валюты до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро

ТАССвчера в 12:55
REGNUM

Курс евро достиг 88 рублей впервые с марта

REGNUMвчера в 12:27
Эхо Москвы

Российский рубль продолжает падение

Эхо Москвывчера в 08:05

Разработан прибор для управления снами

В Массачусетском технологическом институте разработали метод, позволяющий влиять на тему сна с помощью специального прибора, управляемого мобильным приложением, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на popmech.ru.
TV BRICS10:00
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru07:52
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В МИД РФ предупредили об угрозе возвращения времен холодной войны

Попытки стран добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, которая сложилась во времена холодной войны, предупредил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Газета.Ru14:19