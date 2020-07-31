Финансы

ТАССТАССКурс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск. В последний раз курс евро находился на этом уровне 30 марта 2020 года.
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Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

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