Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,56% по отношению к рублю и достиг отметки в 88 рублей, свидетельствуют данные торгов на 19:01 мск. В последний раз курс евро находился на этом уровне 30 марта 2020 года.

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

Политика Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе. 1,2K

Футбол «Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

Игры 20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios. 5

Авто Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года Первые электрические версии Hummer выйдут на рынок не раньше, чем во второй половине 2021 года. 15

Автоспорт Ф3: Логан Сарджент выиграл квалификацию в Сильверстоуне Победой Логана Сарджента завершилась квалификация Формулы 3 в Сильверстоуне. Для гонщика Prema этот поул стал первым в карьере.

Происшествия У муниципального депутата Галяминой прошел обыск Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос. 444

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян «Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 180

Автоспорт Квят: красные флаги испортили мне вторую сессию Напомним, вторая сессия свободных заездов перед Гран-при Великобритании была прервана красными флагами из-за аварии Александера Албона.

Общество Джонсон приостановил смягчение карантина в Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал приостановление дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии. 12

Экономика Путин подписал закон по возмещению за разлив топлива в Норильске Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс, которые позволят зачислить в федеральный бюджет возмещение от "Норникеля" за разлив топлива в Норильске. 1