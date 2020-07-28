Финансы
REGNUMКурс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей
Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
Против задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о теракте
Против граждан России, задержанных накануне в Минске, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщает издание TUT.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.
ИжевскИнфо.РУ 05:06
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 05:47
Политика
Трамп заявил о нежелании переносить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
РБК 19:09
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com вчера в 06:27
Спорт
Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Советский спорт 12:10
Армия и оружие
ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»
Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
Недвижимость.RU вчера в 03:43
Политика
США вводят новые санкции против Ирана
США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 17:45
Космос
Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма
Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
Discover24 вчера в 05:47
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Здоровье
В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса
В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.
Амур.инфо 05:01
Технологии
В облаке Google теперь можно бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone
Функция сохранения резервной копии iPhone и Android-девайсов теперь совершенно бесплатная для пользователей программы Google One, вне зависимости того, есть ли у них премиум-подписка или нет.
Дни24 12:31
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа 09:26
Автоспорт
Ферстаппен не собирается вставать на колено
Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news 15:31
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 18:17
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Футбол
«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы
В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:01
Происшествия
Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января
Ведомости 11:51
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
Здоровье
В Курской областной больнице назначен главврач
С 2005-го года занимал должность главврача горбольницы № 2 Белгорода. С 2009-го — заведовал кафедрой общей хирургии НИУ БелГУ.
Kursk.com 17:13
Политика
Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.
Газета.Ru 16:54
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:04
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM 18:55
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК 16:05
Наука
Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры
Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами Национального университета Сингапура научились делать на поверхности материала «обманки», благодаря которым можно обмануть инфракрасные камеры, сообщается в научном журнале Advanced Materials.
Live24 04:52