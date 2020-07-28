Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

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Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

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Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он не хочет переносить намеченные на ноябрь этого года президентские выборы в США.
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Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая тело мужа, рассказала о случившемся.
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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа

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ВО: армия Пакистана получила новые танки «Al-Khalid-1»

Армия Пакистана получила только что сошедшие с конвейера модернизированные танки «Al-Khalid-1».
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США вводят новые санкции против Ирана

США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 17:45
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Космос

Virgin Galactic разработала интерьер корабля для космического туризма

Компания Virgin Galactic опубликовала виртуальную концепцию салона в космолёте Unity, предназначенного для комического туризма.
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Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
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В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса

В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.
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Технологии

В облаке Google теперь можно бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone

Функция сохранения резервной копии iPhone и Android-девайсов теперь совершенно бесплатная для пользователей программы Google One, вне зависимости того, есть ли у них премиум-подписка или нет.
Дни24 12:31
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Кино

Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах

В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
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В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

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Ферстаппен не собирается вставать на колено

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«Колос» в овертайме одолел «Мариуполь» и вышел в Лигу Европы

В финальном матче раунда плей-офф УПЛ за место в еврокубках сошлись «Колос» и «Мариуполь».
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Суд продлил домашний арест Ефремова до 22 января

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Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
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Украина выразила протест из-за отправки гуманитарной помощи на Донбасс

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В Минске появились колонны военной техники

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Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

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Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами Национального университета Сингапура научились делать на поверхности материала «обманки», благодаря которым можно обмануть инфракрасные камеры, сообщается в научном журнале Advanced Materials.
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