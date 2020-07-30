Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.

Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

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