Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
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Курс рубля обвалился

Lenta.ru06:00

Курс евро превысил 86 рублей

RT на русском04:01

Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей

ТАСС03:24

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Ведомости04:57

Курс рубля 30 июля 2020: Доллар поднялся выше 73 впервые с 18 мая

Комсомольская правда03:31

Курсы доллара и евро снова выросли

ПензаСМИ28 июля в 11:50

Впервые с начала апреля курс евро поднялся выше 85 рублей

Журналистская правда28 июля в 09:50
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
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Политика

В Кремле заявили об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

«В России есть частные охранные предприятия — ЧОПы, частные охранные фирмы, а такого понятие как ЧВК в российском законодательстве нет», — сказал Песков, комментируя заявление Белоруссии о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнер».
Известия 06:29
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Общество

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 28 июля в 06:37
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1K
Футбол

Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе форварда Александра Кокорина в московский «Спартак».
RT на русском 06:34
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru 05:53
139
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
557
Авто

Volkswagen выплатил в США $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту»

Компания Volkswagen согласилась с тем, что осознанно занижала показатели опасных выбросов.
Evo-rus.com 01:32
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Политика

The Guardian (Великобритания): действительно ли доклад о вмешательстве России является предостережением? Британия отказалась от защиты своей демократии (The Guardian)

В недавно опубликованном докладе о вмешательстве России нарисована мрачная картина британской демократии.
ИноСМИ 27 июля в 23:17
Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 28 июля в 09:26
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Происшествия

Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение

Российская газета 06:30
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о появлении новых штаммов гриппа в России

В этом году в России ожидается принципиально новый эпидемиологический сезон при одновременной циркуляции различных вирусов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:24
731
Футбол

Вагнер Лав – об отказе перейти в ЦСКА: Мне никто не давал гарантий

Бразилец мог вернуться этим летом. Форвард «Кайрата» Вагнер Лав рассказал, почему не состоялся его трансфер в московский ЦСКА.
Советский спорт 06:43
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
2
Здоровье

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:49
Наука

Японские ученые выявили связь между смехом и здоровьем в старости

Ученый добавил, что взаимосвязь между частотой смеха и возрастом смерти установить не удалось.
Москва 24 03:25
Общество

СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».
RT на русском 05:57
11
Авто

Volkswagen привезет в РФ новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
60
Происшествия

Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле

Газета.Ru вчера в 16:57
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Экономика

«Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8%

Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.
ТВ-21 вчера в 10:10
Экономика

Банк России составит рейтинг страховщиков по жалобам клиентов

Банк России готовится запустить ежеквартальный публичный ренкинг страховщиков по количеству обоснованных жалоб на тысячу заключенных договоров, сообщает пресс-служба регулятора.
Российская газета 05:23
1
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
16
Армия и оружие

Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»

Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
5
Футбол

Подпалый назначен главным тренером «Арсенала» на следующий сезон

Главным тренером тульского «Арсенала» был назначен Сергей Подпалый.
Чемпионат 06:15
Культура

В Ярославле открылась выставка Александра Петрова

Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
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