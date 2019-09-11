Финансы

Москва 24Москва 24Курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 рублей

Курс единой европейской валюты впервые за месяц опустился ниже 72 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Биржевая стоимость евро снизилась до 71,9375 рубля. В предыдущий раз дешевле 72 рублей евро стоил лишь 2 августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль растёт к евро

RT на русском03:03

Курс евро достиг 72 рубля впервые со 2 августа

ТАСС07:13

Курс евро впервые с начала августа упал ниже 72 руб

РБК07:50

Евро опустился ниже 72 рублей впервые со 2 августа

Интерфакс07:20

Курс евро упал ниже 72 рублей впервые со 2 августа

Московский Комсомолец07:08

Курс евро снизился до 72 рублей впервые со 2 августа

Интересант07:07

Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже остались прежними

Вести Подмосковья03:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика

Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Происшествия

В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет

В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Игры

Игроки Fallout 76 недовольны внутриигровым холодильником за семь долларов

Перед выходом Fallout 76 авторы пообещали, что все микротранзакции во внутриигровом магазине ограничатся косметикой.
Игромания.ру 05:14
Путешествия

Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции

В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Культура

Бронзового солдата вернули на площадь в Таллине

Из-за демонтажа Бронзового солдата в 2007-году в Таллине начались массовые беспорядки, в которых десятки человек пострадали, сотни защитников памятника были задержаны.
Национальная служба новостей 04:12
Происшествия

В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы

В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика

В «Единой России» заявили об убедительной победе на выборах

Профиль 09 сентября в 03:47
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС 03:26
Политика

Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи

«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Политика

Захарова обвинила Болтона и американские СМИ во лжи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон скрывал истинное положение дел в американской администрации, об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Газета.Ru 09:49
Гаджеты

Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему

Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.
iXBT.com 08:33
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников

Известия 08:56
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол

Футболист Арда Туран приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Pravda.Ru 06:43
Баскетбол

Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу

Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Финансы

Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Политика

Верховная рада приняла заявление о непризнании выборов в Крыму

Верховная Рада Украины утвердила парламентское заявление о непризнании региональных выборов на "временно оккупированных территориях" - в Крыму.
Московский Комсомолец 11:07
Политика

В США приспустят флаги в память о погибших в терактах 11 сентября

Американский лидер объявил 11 сентября Днем патриота и призвал все департаменты, агентства и ведомства приспустить флаги в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года.
REGNUM 01:37
Кино

По новому роману Стивена Кинга снимают сериал

По новому роману Стивена Кинга "Институт", который только что опубликовали на английском языке, уже снимают сериал, сообщает Variety.
РИА Новости 10:16
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Газета.Ru 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное