Финансы
Парламентская газетаКурс евро впервые с начала марта опустился ниже 80 рублей
Вечером 29 апреля курс евро, по данным Московской биржи, снизился на 56 копеек — до отметки 79,6 рубля. Впервые с начала марта единая европейская валюта стала стоить меньше 80 рублей, пишет телеканал «360». Аналогично на торгах снижался и американский доллар.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Комментарии
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
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