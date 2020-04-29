Вечером 29 апреля курс евро, по данным Московской биржи, снизился на 56 копеек — до отметки 79,6 рубля. Впервые с начала марта единая европейская валюта стала стоить меньше 80 рублей, пишет телеканал «360». Аналогично на торгах снижался и американский доллар.

Курс евро впервые с начала марта опустился ниже 80 рублей

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