Финансы

РосбалтРосбалтКурс евро впервые с сентября упал ниже 70 рублей

Российские валютный и фондовый рынки демонстрируют сегодня резко повышательный настрой. Ранее в четверг курс доллара впервые с 25 июля 2109 года опустился ниже 63 рублей, а позже курс единой европейской валюты упал ниже 70 рублей впервые с 24 сентября.
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Рубль вырос к доллару и евро

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Курс доллара понизился до 63,4 рубля

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Курс доллара снизился до 62,7 рубля

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Рубль растет к доллару и евро на внешнем позитиве

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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русскомвчера в 12:28

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру02:30
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Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Кино

Вышел первый трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове

Компания Central Partnership выпустила первый трейлер фильма о нападающем «Торпедо» и сборной СССР Эдуарде Стрельцове.
Sports.ru 04:02
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Семнадцатилетняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа в Чебоксарах, женщина госпитализирована с ранами лица и рук, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
РИА Новости 04:45
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском вчера в 17:16
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
Lenta.ru вчера в 16:55
Происшествия

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

ТАСС вчера в 10:50
Футбол

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф еврокубков

Последний раз ни один из российских клубов не смог пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2001/02.
iReactor 01:31
Общество

Новый способ оплаты введут на ЗСД

В «Магистрали северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
МР7.ру 03:26
Авто

В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq

Skoda Karoq стал третьей моделью чешской марки, которую собирают в России на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде - здесь также выпускают лифтбек Octavia и кроссовер Kodiaq.
За рулем Кубань вчера в 14:51
Технологии

«Яндекс» высказался о конфликте Rambler и Nginx

Runa Capital и инвесткомпания основателя Dell вложили 3 млн долларов в компанию Nginx Вчера гендиректор хостинг-провайдера Diphost Филипп Кулин сообщил об обысках в московском офисе компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом Nginx.
TelecomDaily 04:27
Политика

Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за последние 11 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:46
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Политика

Британские консерваторы получили большинство в парламенте

Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.
ТАСС 00:03
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Политика

Песков прокомментировал идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главы Украины изменить пункты Минского соглашения, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:31
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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Армия и оружие

Россию встревожило испытание американской ракеты средней дальности

Российская сторона с тревогой восприняла испытание в США ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
REGNUM 03:36
Происшествия

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева суд отправил в СИЗО

КП - Челябинск вчера в 06:16
Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
REGNUM 03:31
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили о возвращении силовиков на участок отвода сил в Донбассе

Украинские силовики вернулись на свои позиции на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской в Донбассе, заявили в пятницу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали не менее 25 человек

REGNUM 04:25
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
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