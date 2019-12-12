Российские валютный и фондовый рынки демонстрируют сегодня резко повышательный настрой. Ранее в четверг курс доллара впервые с 25 июля 2109 года опустился ниже 63 рублей, а позже курс единой европейской валюты упал ниже 70 рублей впервые с 24 сентября.

Курс евро впервые с сентября упал ниже 70 рублей

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