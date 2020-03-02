Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро впервые за год достиг 75 рублей

Последний раз показатель был на этой отметке 1 марта 2019 года. Тогда курс рубля в ходе торгов достигал 75,02 руб. По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии курс евро вырос на 1,18 руб.
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Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомостивчера в 09:13

Евро превысил отметку 75 рублей

ТАССвчера в 09:26

Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

Взгляд.рувчера в 09:18

Российская нацвалюта дешевеет, курс евро добрался до 75 рублей

Росбалтвчера в 09:29

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русскомвчера в 08:51
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Комментарии

Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма вчера в 09:12
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым

Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.
RT на русском 00:18
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
Происшествия

Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово сел в Хабаровске

Лайнер, летевший из Владивостока в Москву, внепланово приземлился в Хабаровске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 00:32
Политика

Президент почтил память псковских десантников

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Псков, в этом городе он почтил память бойцов 6-й роты, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 01 марта в 06:09
Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Роскачество обнаружило в губной помаде никель и кадмий

Роскачество провело исследование российской и иностранной губной помады и обнаружило в образцах девяти торговых марок никель и кадмий, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:32
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК вчера в 05:20
Происшествия

В Бишкеке 18 милиционеров пострадали во время массовых беспорядков

Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

В Ростове отменили концерт Натальи Орейро

Тур по России известной уругвайской певицы Натальи Орейро, запланированный на весну 2020 года, отменён.
Rostov.ru вчера в 05:49
Фигурное катание

Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее

Lenta.ru 01 марта в 22:22
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Общество

Дело активиста Котова вернули в суд

Взгляд.ру вчера в 08:05
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС вчера в 00:38
Армия и оружие

Российские военные вошли в город на линии фронта в Идлибе

Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 10:32
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Хоккей

Макдэвид обошел Панарина в гонке бомбардиров НХЛ

Стоит отметить что третьим в гонке бомбардиров идет Давид Пастрняк из "Бостон Брюинз" (91), тогда как лидером остается еще один представитель "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (107).
Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила на себя новое лицо

Известная певица Наташа Королева выпустила в свет новый сборник старых песен.
Millionaire.ru вчера в 03:52
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва 01 марта в 05:10
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Газета.Ru 01 марта в 12:56
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
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