Финансы
Rambler News ServiceКурс евро впервые за год достиг 75 рублей
Последний раз показатель был на этой отметке 1 марта 2019 года. Тогда курс рубля в ходе торгов достигал 75,02 руб. По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии курс евро вырос на 1,18 руб.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
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Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
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Восемнадцать милиционеров пострадали во время массовых беспорядков в Бишкеке, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава республики.
Общество
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Тур по России известной уругвайской певицы Натальи Орейро, запланированный на весну 2020 года, отменён.
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Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
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«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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Дело активиста Котова вернули в суд
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«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Армия и оружие
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Подразделения российской военной полиции вошли в город Саракиб, находящийся на линии фронта в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
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Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
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Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
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Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила на себя новое лицо
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы
В России могут пересмотреть стоимость отопления в связи с аномальной теплой зимой. Об этом "Известиям" рассказали в Минстрое страны.
Армия и оружие