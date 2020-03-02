Последний раз показатель был на этой отметке 1 марта 2019 года. Тогда курс рубля в ходе торгов достигал 75,02 руб. По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии курс евро вырос на 1,18 руб.

Курс евро впервые за год достиг 75 рублей

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