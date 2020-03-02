Финансы

62инфо62инфоКурс евро впервые за год превысил 75 рублей

Последний раз евро преодолевал эту отметку 1 марта 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

ТАССвчера в 02:07

Рубль в начале торгов чуть уступает доллару, но выигрывает у евро

Росбалтвчера в 02:51

Рубль вырос к доллару и евро

Профильвчера в 02:10

Рубль днем продолжает восходящую динамику к доллару и евро благодаря интересу к риску и ускорившей рост нефти

Финмаркетвчера в 08:59

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 02:03

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известия02 марта в 09:12

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ru02 марта в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 00:58, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Космос

Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Shraibikus News 02 марта в 04:27
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Пятый канал 02 марта в 12:35
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

REGNUM 00:37
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru вчера в 13:28
Наука

Найден вирус, являющийся ближайшим родственником нового коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
Общество

В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Армия и оружие

Украинские неонацисты расскажут народу правду о коронавирусе

Украинская националистическая партия «Национальный корпус» призывает волонтеров присоединиться к информационной кампании о распространении коронавируса в стране.
Украина.ру вчера в 05:03
Общество

Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира

МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Российская газета 00:42
Общество

ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии

По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
РБК вчера в 14:57
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru вчера в 10:18
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Спорт

Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
ИА REX вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Армия и оружие

Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе

Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Вести.Ru вчера в 12:00
Происшествия

Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

RT на русском 00:37
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления

Samsung уже пообещала оперативной улучшить качество снимков, получаемых на основную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra, а некоторые источники уже получили новую прошивку на тестирование.
iXBT.com вчера в 23:50
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Политика

Премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Газета.Ru вчера в 15:12
Происшествия

Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе

Российская газета вчера в 03:26
Происшествия

В Иркутске 10 человек отравились готовой продукцией сети супермаркетов

Все больные накануне делали покупки в супермаркетах «Слата», а также ели салаты собственного производства данной сети.
ГЛАС.RU 00:48
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10

Обновить оболочку EMUI 10 смогут недорогие смартфоны Huawei. Апгрейд осуществляется на базе мобильной операционной системы Android 10.
ToDay News Ufa вчера в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное