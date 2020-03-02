Последний раз евро преодолевал эту отметку 1 марта 2019 года.

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Армия и оружие Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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