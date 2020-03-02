Финансы
62инфоКурс евро впервые за год превысил 75 рублей
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Комментарии
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Космос
Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с РФ и Ираном в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил об отсутствии проблем у Анкары с Россией и Ираном в Сирии, сообщает РИА Новости.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Наука
Найден вирус, являющийся ближайшим родственником нового коронавируса
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
В Госдуме доработали запрет на продажу алкоголя в жилых домах
В Государственной думе внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Происшествия
Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят
Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Армия и оружие
Украинские неонацисты расскажут народу правду о коронавирусе
Украинская националистическая партия «Национальный корпус» призывает волонтеров присоединиться к информационной кампании о распространении коронавируса в стране.
Общество
Российские вузы вошли в новые рейтинги QS лучших университетов мира
МГУ в этом году показал лучший результат за всю историю участия вуза в предметных рейтингах QS: 21 место по направлению "Естественные науки" и 47-е - в "Искусстве и гуманитарных науках".
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Спорт
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе
Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления
Samsung уже пообещала оперативной улучшить качество снимков, получаемых на основную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra, а некоторые источники уже получили новую прошивку на тестирование.
Политика
Германия передаст России данные о военнопленных СССР
В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Происшествия
Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе
Происшествия
В Иркутске 10 человек отравились готовой продукцией сети супермаркетов
Все больные накануне делали покупки в супермаркетах «Слата», а также ели салаты собственного производства данной сети.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Huawei начали получать обновление ОС Android 10
Обновить оболочку EMUI 10 смогут недорогие смартфоны Huawei. Апгрейд осуществляется на базе мобильной операционной системы Android 10.