Последний раз евро преодолевал эту отметку 1 марта 2019 года.

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".

Экономика Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.

Происшествия Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак» В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.

Происшествия Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.