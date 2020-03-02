Финансы
62инфоКурс евро впервые за год превысил 75 рублей
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Комментарии
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек
Координатор проекта "Единой России" "Чистая страна", председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных "бредом и провокацией".
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Политика
Путин направил в Госдуму поправки в Конституцию
На рассмотрение в Госдуму поступили поправки в Конституцию от президента Владимира Путина.
Экономика
Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций
Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
Культура
Челябинск победил в борьбе за фестиваль «Культурный код»
В интернете завершилось голосование по выбору мест проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код».
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Здоровье
США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
США готовы проверять на коронавирус до 1 миллиона человек еженедельно, сообщил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Армия и оружие
КНДР произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря
Происшествия
Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook
Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Кино
Создатели новой «Сплетницы» объявили актерский состав сериала
Создатели перезапуска «Сплетницы» объявили актерский состав грядущего сериала — главные роли в шоу сыграют новые актеры.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Общество
«Дочка» Rusal ответила на слова Росприроднадзора о «пойманных» заводах
Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова заявила, что ее ведомству удалось «поймать за руку» красноярские предприятия, занизившие объемы выброса в воздух вредных веществ в день ее приезда в город.
Общество
МГУ показал лучший за всю историю результат в предметном рейтинге QS
МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям.
Футбол
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Общество
Власти Владивостока порекомендовали сократить рабочий день
Администрация Владивостока рекомендует руководителям городских предприятий сократить сегодня, 4 марта, рабочий день.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Самойлова выглядит дома
Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.