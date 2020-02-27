Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года

Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Как в шахту лифта: курс доллара в условиях коронавирусной истерии

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Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года

Банки.ру06:32

Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

РИА Новости04:37
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Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
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Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
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Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице.
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Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции.
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Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
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Прокуратура обжаловала решение суда об УДО экс-главы ФСИН Реймера

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Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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Из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Италии, Иране и Южной Корее Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения этих стран.
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"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
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Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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Путин наградил ряд сенаторов за вклад в развитие парламентаризма

Президент России Владимир Путин удостоил госнаградами ряд сенаторов за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
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Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме

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На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов

На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
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