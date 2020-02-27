Финансы
REGNUMКурс евро превысил 73 рубля впервые с сентября 2019 года
Курс евро на торгах в четверг, 27 февраля, подимался выше 73 рублей впервые с начала сентября 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Политика
Комитет Госдумы одобрил дату проведения голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесение поправок в законопроект об изменении Конституции, которые касаются даты проведения общенародного голосования, передает корреспондент РБК.
Политика
Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург
Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Футбол
Команда на подъем
Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
Мужчина летел из Ирана в Шанхай транзитным рейсом. У летевшего через Москву пассажира обнаружили коронавирус.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о позитивном для Анкары развитии событий в Идлибе
Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб развивается в пользу Турции.
Происшествия
Двоих подростков унесло в море в Сочи
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
Игры
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store.
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Гаджеты
Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi
Ранее РИА LIVE24 сообщало о том, что батарея смартфонов Xiaomi Mi 9T перстала держать заряд после обновления системы Android 10.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала, что родила дочь после трех попыток ЭКО
Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
Происшествия
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура в Калининградской области подала апелляцию на решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН Александра Реймера.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Футбол
ФИФА готовит реформу по ограничению аренды игроков
Согласно реформе клубы не смогут в любом количестве брать игроков в аренду. Новые правила будут касаться только спортсменов от 22 лет.
Здоровье
Россиянам советуют не ездить в Италию, Корею и Иран из-за коронавируса
Из-за резкого роста количества заболевших коронавирусной инфекцией в Италии, Иране и Южной Корее Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения этих стран.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Воспитанник одного из московских детских домов в ходе посещения тематического парка развлечений «Остров мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в море на юго-востоке страны
"Самолет C-101 из Главной академии ВВС упал в море недалеко от песчаной косы Ла-Манга в Мурсии во второй половине дне", - говорится в сообщении в Twitter ВВС Испании.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Путин наградил ряд сенаторов за вклад в развитие парламентаризма
Президент России Владимир Путин удостоил госнаградами ряд сенаторов за развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
Общество
Эксперты зафиксировали усиление роли ФСБ в делах об экстремизме
«По нашим наблюдениям, вмешательство ФСБ в расследование уголовных дел увеличивается уже третий год», — констатирует автор доклада Наталия Юдина.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов
На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Происшествия
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Мужчина, подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, без вести пропавшей четыре года назад, задержан на Кубани, сообщает Следственный комитет России.