Финансы
RT на русскомКурс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Общество
Установлен источник китайского коронавируса
Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила отказаться от британского гражданства
Насколько известно, Меган Маркл собирается жить с Гарри и своим маленьким сыном Арчи в Канаде, так что теперь она спокойно может обойтись без британского гражданства.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 39
Число жертв землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 39, сообщает телеканала NTV.
Гаджеты
Вся линейка Samsung Galaxy Note10 значительно подешевела
Компания Samsung снизила цены на всю линейку смартфонов Galaxy Note10 в связи с выходом более доступной модели Galaxy Note10 Lite.
Технологии
В Microsoft знают о проблеме в Windows 7 с обоями рабочего стола
В Microsoft знают о проблеме в Windows 7 с обоями рабочего стола, однако решать её не станут из-за окончания периода поддержки операционной системы.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Общество
Начались мероприятия к 75-летию освобождения лагеря в Освенциме
Возложением венков к "стене смерти" начались официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения немецкого концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Политика
В Кремле сообщили, что указа об отставке Суркова пока нет
Указа об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не было, де-факто он продолжает оставаться помощником президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Туристов с китайского острова Хайнань эвакуируют
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Кино
Петров получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль
Актер Александр Петров награжден кинопремией «Золотой орел» в номинации «За лучшую мужскую роль в кино» в фильме «Текст».
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Здоровье
В медучреждения Волгоградской области пришли 580 молодых врачей
В Волгоградской области в 2019 году в медицинские организации пришли 584 молодых специалиста.