Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января

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