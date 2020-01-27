Финансы
RT на русскомКурс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Политик напомнил о недавнем заявлении лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского, в котором он потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова раскрыла детали предстоящей свадьбы
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла несколько деталей предстоящей свадьбы с ее новым возлюбленным, которая должна состояться 20 октября.
Политика
Депутаты в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Общество
В алтайских селах не хватает продуктов из-за снегопадов
Шоу-бизнес
Госпитализирована Лариса Голубкина
Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Общество
Названо число россиян в эпицентре коронавируса
В китайском городе Ухане провинции Хубэй находится 140 россиян, сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров.
Политика
Путин не получал приглашение на памятные мероприятия в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в понедельник, что глава государства Владимир Путин не получал приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Футбол
Инвесторы из Саудовской Аравии могут купить «Ньюкасл» до конца недели
По информации английских медиа, владелец «Ньюкасла» Майк Эшли может продать клуб уже на этой неделе.
Политика
В Кремле прокомментировали угрозу распространения коронавируса в РФ
В Кремле не сомневаются, что в России предприняты все необходимые меры предосторожности в связи с угрозой китайского коронавируса.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Общество
SIPRI сообщил об обогнавшем Россию по производству оружия Китае
Китай стал вторым в мире производителем оружия после США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Общество
«Уральские авиалинии» прекратили полеты на Хайнань из-за коронавируса
Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» приостановил полеты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань из-за вспышки коронавируса в Китае.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Vesta Comfort Winter
Универсал Lada Vesta оказался в РФ популярнее седана. «АвтоВАЗ» в 2019 году продал 750 «заряженных» Lada Vesta Sport.
Технологии
Smart City Pole появилась в «Иннополисе»
Запуск Smart City Pole в эксплуатацию осуществляется в рамках соглашения между МТС, Ericsson и правительством Республики Татарстан о разработке и производстве решений с поддержкой технологий 5G для умных городов России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.