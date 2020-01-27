Финансы
ПРАЙМРубль снижается, евро тестирует отметку 69 рублей
Рубль ощутимо снижается в понедельник, евро уже тестирует уровень сопротивления в 69 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.26 мск повышался на 51 копейку — до 62,58 рубля, курс евро — на 48 копеек, до 68,96 рубля.
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Интернет
Сооснователь Vine запустил новое приложение для коротких видео Byte
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Происшествия
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В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.
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Происшествия
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Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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В работе почтового сервиса Mail.ru произошел масштабный сбой.
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Общество
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Политика
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Путин хочет удвоить сельскохозяйственный экспорт до 2024 года Россия поучаствовала в "Зеленой неделе" (международная выставка пищевой промышленности и сельского хозяйства в Берлине — прим. ред.), чтобы обрести новые рынки сбыта за пределами собственной экономики.
Происшествия
Жительница Ставрополья продала новорождённую дочь за 440 тысяч рублей
Политика
ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат
Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.
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Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Политика
В Кремле не стали комментировать действия главы Чувашии
Кремль знаком со всеми эпизодами, в которых участвовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, и с разными точками зрения, которые излагаются, но каких-либо оценок пока давать не будет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.
Авто
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По подсчетам специалистов из «АВТОСТАТа», в прошлом году российские автомобилисты приобрели 142 новых авто, носящих логотип итальянкой компании Lamborghini, специализирующейся на производстве дорогих спорткаров.
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Футболисты «Енисея» необоснованно получают огромные зарплаты
Футболисты "Енисея" необоснованно получают огромные зарплаты.
Общество
Права работающих пенсионеров требуют защиты: об индексации пенсии
Скорее всего, инициатива не понравится ПФР.Предлагаемые поправки, безусловно, напрямую не «делят» пенсионеров на работающих и неработающих, речь идёт об индексации размера пенсий в целом.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Кино
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Общество
Мэр Екатеринбурга сказал, когда появится вторая ветка метро
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал сегодня во время встречи со студентами в УрФУ о предварительных сроках появления второй ветки метро.
Происшествия
СМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.