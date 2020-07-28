По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Курс евро к рублю достиг максимума за четыре месяца

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