Финансы
Новые ИзвестияКурс евро к рублю достиг максимума за четыре месяца
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
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Новости на «России 24». Рубль сдулся: что испортило настроение национальной валюте
Вести.Ruвчера в 12:30
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
Шоу-бизнес
Боярская трогательно поздравила супруга с днем рождения
Российская актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила своего супруга Максима Матвеева с днем рождения.
Piter.tv вчера в 03:14
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Происшествия
Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле
Известия вчера в 10:22
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости 00:36
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия
Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне
Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт вчера в 01:21
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe вчера в 03:40
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv вчера в 00:36
Общество
Власти Саратовской области ужесточат масочный режим
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе
Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
Политика
ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма
Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Политика
«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом механизме по блокировке и «замораживанию» счетов и имущества компаний и физлиц, в отношении которых введены ограничительные меры, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 06:29
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru вчера в 05:29
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Технологии
Новый подход позволяет уточнить постоянную Хаббла и возраст Вселенной
AstroNews.ru вчера в 03:15
Происшествия
Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео
В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
Lenta.ru 00:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
Общество
FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
Меган Маркл выпустит публичные обвинения в адрес Кейт Миддлтон
В обществе ожидают целого ряда публичных обвинений в адрес королевы Елизаветы, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и других членов британской монаршей семьи.
Bimru.ru 27 июля в 08:51
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru вчера в 09:41