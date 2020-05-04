Финансы
Газета.RuКурс евро вырос на 80 копеек на открытии торгов
Рубль упал на открытии торгов к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.02 мск, курс доллара вырос на 75 коп. и составил 75,14 руб.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Комментарии
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 09:40
Общество
Смотровые площадки и набережные в Москве 9 мая будут закрыты
Будет вестись усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрули, - сказал ТАСС руководитель главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Эхо Москвы 11:31
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Экономика у власти вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение
Экономика вызывает больше беспокойства, чем здравоохранение.
REGNUM 10:46
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Общество
Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области
Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.
Урал-пресс-информ 03:25
Происшествия
В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19
"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
Происшествия
В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов
Российская газета 11:46
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
Политика
О результатах введения масочного режима в регионах рассказала Попова
Во время совещания с главой государства Владимиром Путиным руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что факт ввода «масочного режима» в других областях страны позволил в значительной степени снизить темпы увеличения числа заболевания коронавирусом.
Live24 11:19
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России со вторника 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита (барах и кафе), которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Наш Север 04 мая в 23:26
Общество
У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Общество
Минтруда: дополнительные выплаты получат 1,9 миллиона детей
"С 17 апреля семьям, имеющим право на материнский капитал, осуществляется ежемесячная выплата выплата в размере 5 тысяч на одного ребенка в возрасте до 3 лет", — напомнил министр.
Вести.Ru 09:04
Здоровье
В Петербурге коронавирусом болеют более 190 врачей
В особой зоне риска во время пандемии коронавируса оказались врачи, спасающие жизни и здоровье пациентов с новой инфекцией.
Петербургский дневник 11:44
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета вчера в 00:04
Культура
Песня «День Победы» прозвучит на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира, сообщает Россотрудничество на своей странице в Facebook.
Москва 24 11:07
Музыка
Умер основатель Kraftwerk Флориан Шнайдер
Умер основатель немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard. Причина случившегося не уточняется.
Lenta.ru 11:42
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Происшествия
В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом
"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:54
Спорт
Началась раздача игр серии Anomaly
11 bit studios начала раздачу стратегических игр серии Anomaly.
CyberSport.ru 10:59
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
6 мая игроки и СМИ нашли геймплейный трейлер Prince of Persia Redemption — отмененной игры про персидского принца.
CyberSport.ru 11:34
Общество
Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кафе и рестораны Москвы будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:43
Политика
Путин наградил мэра норвежской коммуны орденом Дружбы
«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина — мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия», — говорится в указе.
Фонтанка.Ру 11:17