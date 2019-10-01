Финансы
РБККурс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook. Отмечается, в частности, что президент выступил за сохранение независимости Нацбанка. На фоне снижения официального курса гривны ускорилось падение ее курса на межбанковском валютном рынке.
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Футбол
«Локомотив» уступил «Атлетико» в Москве
Календарь и таблица Лиги чемпионов В другом матче группы Д туринский «Ювентус» на своем поле обыграл леверкузенский «Байер» — 3:0. Группа Д: 1. «Ювентус» — 4 очка, 2. «Атлетико» — 4, 3. «Локомотив» — 3, 4. «Байер» — 0 В 3-м туре, матчи которого пройдут 22 октября, мадридский «Атлетико» примет «Байер», а «Локомотив» отправится в гости к «Ювентусу».
LiveSport.ru вчера в 16:54
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Здоровье
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Витамины и минералы могут нанести серьезный вред здоровью, если их употребление не согласовано с врачом, заявила терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Культура
Малахов попросил прощения у оскорбленных киргизов
Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков "Прямого эфира".
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Политика
В Донбассе отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках положительно отнеслись к согласованию контактной группой, в том числе Киевом, "формулы Штайнмайера" в Минске.
Газета.Ru 01:37
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Политика
Критиковавший коллег из-за задержаний бурятский росгвардеец уволился
В Бурятии уволился сотрудник Росгвардии Виктор Хоржиров, который призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников акций протеста, передает "Дождь".
Газета.Ru 02:53
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
Вакарчук призвал Зеленского дать ответ о защите интересов Украины
Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского дать четкий и однозначный ответ, как его команда будет защищать интересы страны на предстоящей встрече в «нормандском формате».
Lenta.ru 03:25
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия
В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого
Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Политика
В ДНР заявили о выполнении условий для саммита Нормандской четверки
Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова отметила, что в Минске на заседании контактной группы удалось выполнить все условия, необходимые для разблокирования процесса подготовки саммита в "нормандском формате".
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН вчера в 00:43
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес
«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 03:27
Политика
«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической
Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия вчера в 15:37
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31