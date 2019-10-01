О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook. Отмечается, в частности, что президент выступил за сохранение независимости Нацбанка. На фоне снижения официального курса гривны ускорилось падение ее курса на межбанковском валютном рынке.

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

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