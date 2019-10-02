Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook.

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Общество Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров Ресторан "Армения" отсудил у оппозиционеров 241 тыс. 520 руб. Об этом сообщила РБК адвокат одного из ответчиков по иску Владимира Милова Валентина Фролова.

Шоу-бизнес Тимур Батрутдинов высказался о личной жизни Бузовой 41-летний резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов и 33-летняя ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова примут участие в проекте «План Б», где им предстоит найти вторую половинку.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Культура В Москве проходит прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» проходит прощание с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Общество Правообладатели лишатся более половины вознаграждения В сентябре Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений с авторского вознаграждения, говорится в письме РАО, направленном правообладателям («Ведомости» ознакомились с документом).

Авто Падение авторынка Петербурга замедлилось Объем продаж новых автомобилей в Петербурге продолжает падать, но темпы замедлились. Об этом рассказали аналитики «Auto-Dealer-СПб».

Политика Западная делегация собирается приехать в Крым на поезде Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что в одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив.

Происшествия Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.

Гаджеты Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.

Игры «Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard).

Общество Названы наиболее страдающие от изменения климата города России Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.

Политика Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании «Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Армия и оружие Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Общество Региональный штат ГИБДД ещё сократят Уточняется, что соответствующий приказ был подписан МВД №653 24 сентября 2019 г. Штат уменьшат «за счет незамещённых должностей начальствующего состава», то есть будут убраны незанятые вакансии в ряде регионов.