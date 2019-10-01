Финансы
РБККурс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook.
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Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Армия и оружие
Российский «Калибр» признали самой мощной противокорабельной ракетой
Экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал самой мощной российскую протипротивокорабельную ракету "Калибр", сообщает РИА Новости.
Sputnik Таджикистан 30 сентября в 05:02
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Культура
Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри
В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
Газета Кемерова 01:00
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Политика
«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины
Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Гаджеты
C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv 30 сентября в 13:35
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество
Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 октября
Утвержденные Дмитрием Медведевым поправки запрещают использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров.
Югополис 29 сентября в 18:06
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском вчера в 17:59
Энергетика
«Северный поток — 2» построен на 83%
RT на русском вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Наука
От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv вчера в 04:03
Общество
В Нью-Йорке запретили называть людей «нелегалами»
«Угрозы позвонить в иммиграционно-таможенную полицию (США) с целью дискриминации, уничижительное использование термина "нелегал" (illegal alien), а также дискриминация из-за ограниченного владения английским языком являются незаконными, согласно законодательству Нью-Йорка в области прав человека», — говорится в сообщении комиссии по правам человека при правительстве Нью-Йорка.
Rambler News Service вчера в 08:47
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
ТАСС 01:51
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Армия и оружие
В Норвегии обнаружили российский спецназ
Рамблер 30 сентября в 03:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 05:08
Политика
Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
Интерфакс вчера в 23:05