Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook.

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

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