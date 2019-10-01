Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook.

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Политика Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири» Китай является сложным партнером по переговорам, но при обсуждении контракта по газопроводу «Сила Сибири» России удалось добиться оптимального решения.

Политика Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.

Политика Сурков огласил условия для проведения саммита «нормандской четверки» Помощник главы РФ Владислав Сурков заявил, что для согласования даты саммита "нормандской четверки" необходимо завершить и подтвердить разведение сил в Петровском и Золотом, пишет RT.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.

Политика Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Политика В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17 Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.

Здоровье В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Авто Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке Hyundai озвучила цены за пользование автомобилем по подписке.

Авто В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.

Футбол Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит» Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или Зенит.

Шоу-бизнес СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».

Наука Фруктовые мухи-дрозофилы помогают победить старение Чтобы выяснить механизм процесса старения используются мухи.

Транспорт ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.

Армия и оружие Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров» Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.