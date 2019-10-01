Финансы
РБККурс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Общество
На Россию надвигается ураган «Мортимер»
Национальная служба новостей вчера в 12:15
Политика
Путин не признал шантаж Китая в переговорах по «Силе Сибири»
Китай является сложным партнером по переговорам, но при обсуждении контракта по газопроводу «Сила Сибири» России удалось добиться оптимального решения.
Lenta.ru 08:54
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Сурков огласил условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Помощник главы РФ Владислав Сурков заявил, что для согласования даты саммита "нормандской четверки" необходимо завершить и подтвердить разведение сил в Петровском и Золотом, пишет RT.
Народные новости 03:49
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла канадцев на Кубке мира
Второй матч сборной России по волейболу на Кубке мира в Японии получился не в пример труднее первого.
Телеканал Санкт-Петербург 09:13
Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Единоборства
Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису
Нева Спорт 06:12
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17
Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Строгие меры контроля в области алкогольной продукции в России способствовали снижению в стране смертности, связанной с употреблением спиртного.
ТАСС вчера в 06:51
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выйдет на госиспытания в среду
Напомним, на заводские ходовые испытания подлодка выходила в августе.
Телеканал Санкт-Петербург 06:07
Авто
Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке
Hyundai озвучила цены за пользование автомобилем по подписке.
AvtoVolgograda.ru 05:14
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
За огромный автомобиль с пробегом в 120 километров, который находится в Москве, просят 55 миллионов рублей.
Журнал Авто.ру 06:46
Политика
Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре
Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры.
REGNUM 02:44
Футбол
Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»
Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или Зенит.
Советский спорт 07:41
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Наука
Фруктовые мухи-дрозофилы помогают победить старение
Чтобы выяснить механизм процесса старения используются мухи.
МонаВиста вчера в 10:31
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Армия и оружие
Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»
Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru вчера в 06:57
Культура
Михаил Галустян станет ведущим шоу на СТС
Культуромания вчера в 13:30
Общество
Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов
Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости вчера в 06:18