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Курс иены к доллару достиг минимума за более чем 20 лет

По данным валютных торгов, курс японской иены по отношению к американскому доллару опустился до минимума за последние 20 лет и четыре месяца 13 июня, пишет «Газета.Ru».
Общественная служба новостей
Согласно данным Токийской фондовой биржи, курс национальной валюты вышел на отметку в 135,22 иены за 1 доллар.
Говорит Москва
На фоне признаков восстановления экономики после стабилизации ситуации с пандемией Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику.
ТАСС
В Японии удешевление национальной валюты приводит к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители.
ТАСС

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