На фоне признаков восстановления экономики после стабилизации ситуации с пандемией Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику.
Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для запуска массового производства российских самолётов различных классов потребуется от трёх до пяти лет.
Речь российского президента Владимира Путина на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в документе.