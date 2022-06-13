Будьте в Плюсе

Курс иены по отношению к доллару достиг минимума за более чем 20 лет

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов, курс японской иены по отношению к американскому доллару достиг самого низкого уровня за последние 20 лет и четыре месяца 13 июня.
Газета.Ru
Курс национальной валюты сейчас составляет 134,55-134,56 иены за один доллар.
Газета.Ru
Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику после восстановления экономики на фоне окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru
В Японии удешевление национальной валюты приводит к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители.
ТАСС

Подробнее о событии

Курс иены по отношению к доллару достиг почти 24-летнего минимума
ТАСС03:10
Курс иены по отношению к доллару достиг минимума за более чем 20 лет
Газета.Ru21:41
Курс иены к доллару упал до 20-летнего минимума
Life.ru00:20
Курс иены по отношению к доллару достиг минимума за более чем 20 лет
Известия00:10
Японская иена обрушилась до 24-летнего минимума
Евразия Daily01:45
Курс иены достиг минимума к доллару за 24 года
Коммерсантъ21:39
Иена подешевела к доллару до минимума за более чем 20 лет
Взгляд.ру20:51

Интересное

Басурин: украинские военные лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка.
РИА Новости03:26

Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы Россотрудничества

Президент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости03:39

Генсек ЛАГ сообщил о давлении Запада на арабские страны с целью осудить РФ из-за Украины

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт обвинил Запад в давлении на арабские страны из-за России.
Lenta.ru19:11

SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны

"Несмотря на некоторые важные успехи в вопросах контроля над ядерными вооружениями и разоружения, риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен пика холодной войны", — отметил Смит.
РИА Новости19:55

Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на ПМЭФ 17 июня

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства затронет темы влияния антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.
RT на русском03:23

Глава европейской дипломатии Боррель заявил, что необходимо продолжать диалог с Россией

Европе придется сосуществовать с Россией после окончания конфликта на Украине, поэтому необходимо приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил в интервью для Le Journal du Dimanche глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
РИА Новости03:36

Журналист The Guardian: российская спецоперация на Украине сломала щит НАТО

Украинский кризиз обнажил слабость и раскол в "щите" Североатлантического альянса, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian.
РИА Новости02:06

Вице-премьер Борисов: у России есть в наличии практически все типы беспилотников

Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
РИА Новости02:06

Российские ракеты, размещённые в Никарагуа, смогут уничтожить 70% американской территории

По информации журналистов портала Avia.pro, размещённые в Никарагуа российские ракеты позволят поразить до 70-ти процентов американской территории.
ИнфоСМИ03:40

Welt: Глава Минобороны ФРГ не ответила на вопросы украинского коллеги о вооружениях

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт не смогла дать конкретные ответы на вопросы украинского коллеги Алексея Резникова о поставках Киеву тяжёлых вооружений.
Life.ru03:35