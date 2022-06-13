Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику после восстановления экономики на фоне окончания пандемии коронавируса.
"Несмотря на некоторые важные успехи в вопросах контроля над ядерными вооружениями и разоружения, риск применения ядерного оружия достиг самого высокого уровня со времен пика холодной войны", — отметил Смит.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства затронет темы влияния антироссийских санкций на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.
Европе придется сосуществовать с Россией после окончания конфликта на Украине, поэтому необходимо приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил в интервью для Le Journal du Dimanche глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.