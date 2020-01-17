На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 17 января была официально представлена новая стратегия национальной безопасности. Об этом сообщил офис главы государства Владимира Зеленского. Курс на НАТО, но злить Россию не будем В документе содержится целый ряд интересных положений.

Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины

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Армия и оружие Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».

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Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

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