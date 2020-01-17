Политика

ЦарьградЦарьградКурс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины

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На заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) 17 января была официально представлена новая стратегия национальной безопасности. Об этом сообщил офис главы государства Владимира Зеленского. Курс на НАТО, но злить Россию не будем В документе содержится целый ряд интересных положений.
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