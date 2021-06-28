Российские экономисты предсказали светлое будущее ценам на нефть и курсу российского рубля. В беседе с газетой «Ведомости» эксперты поделились собственными прогнозами. Согласно оценке специалистов, стоимость нефти Brent в 2021 году не опустится ниже 68 долларов за баррель.

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С чего всё началось Что будет с нефтью и рублем в 2021 году В пятницу, 25 июня, цена нефти марки Brent достигла $76/барр. – таких цен не было с осени 2018 г. «Ведомости» сформировали консенсус-прогноз цен на нефть до конца года и курса рубля из оценок ведущих российских аналитиков. Ведомости вчера в 16:49