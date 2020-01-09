Финансы

РамблерРамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей

Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:22

Рубль снизился к доллару и евро после роста в новогодние каникулы

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Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

РБКвчера в 13:07

Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль корректируется вниз к доллару и евро после активного роста в каникулы

ПРАЙМ02:22

Рубль немного подешевел к доллару и евро

Интерфакс02:32

Курс евро в январе: взлет до годовых максимумов

Свободная Пресса07 января в 11:52
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Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
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В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
RT на русском 03:32
Общество

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

Интерфакс 00:54
Кино

Фильм «Холоп» назвали самой кассовой российской комедией в истории

Lenta.ru 04:32
Армия и оружие

Американская ПВО оказалась бессильной против иранских ракет

Военно-промышленный курьер 04:15
Политика

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины

Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 05:05
Происшествия

Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве

Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
РИА Новости вчера в 18:17
Футбол

«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков

«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
Чемпионат 03:04
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
РИА Новости 04:36
Общество

В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся

Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
Life.ru 05:14
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:12
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия вчера в 17:50
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Газета.Ru 01:33
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 07 января в 19:53
Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Вести.Ru 04:27
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Транспорт

В России появится новый штраф для автомобилистов

В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.
Lenta.ru 04:21
Здоровье

Установлена причина вспышки ранее неизвестной пневмонии в Китае

Новый вид коронавируса стал причиной вспышки ранее неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань.
Life.ru вчера в 21:31
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости вчера в 05:37
Хоккей

10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Москва 24 05:14
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета вчера в 01:55
Общество

Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

Lenta.ru 05:44
Единоборства

Фергюсон заявил, что идёт за Хабибом Нурмагомедовым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.
News.ru 02:06
Фигурное катание

Фигуристка разбилась на репетиции открытия юношеской Олимпиады

Вести.Ru 04:25
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Известия 04:52
Общество

Суд признал незаконными постройки на месте будущей свалки на Шиесе

Новая газета 03:24
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