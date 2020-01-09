Финансы
РамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей
Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Политика
В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Армия и оружие
Американская ПВО оказалась бессильной против иранских ракет
Политика
«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины
Украина довольна условиями нового газового контракта с Россией, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Появилось видео избиения сына Жванецкого в Москве
Телеканал РЕН ТВ поделился кадрами драки возле ресторана на западе столицы, в ходе которой пострадал сын народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрий.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить до шести новых игроков
«Манчестер Сити» может приобрести от 4 до 6 новых игроков в наступившем году. Об этом сообщает The Telegraph.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил основные версии крушения Boeing в Иране.
Общество
В Австрии обяжут магазины раздавать просроченные продукты нуждающимся
Правительство Австрии намерено законодательно закрепить за продуктовыми магазинами обязанность бесплатно передавать просроченные, но ещё пригодные к употреблению пищевые продукты в пользу благотворительных организаций, а не утилизировать, как ранее.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.
Здоровье
Установлена причина вспышки ранее неизвестной пневмонии в Китае
Новый вид коронавируса стал причиной вспышки ранее неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Хоккей
10 россиян вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов НХЛ.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Единоборства
Фергюсон заявил, что идёт за Хабибом Нурмагомедовым
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова.