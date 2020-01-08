Финансы
РамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей
Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Общество
Россиянам назвали правила восстановления режима сна после праздников
Переход из праздничного режима в рабочий у россиян займет около двух недель.
Армия и оружие
Эксперт выдвинул неожиданную версию крушения самолета в Иране: не случайность
Корреспондент «МК» узнал какие именно причины крушения видит эксперт.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
В недавнем обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM представлена обновлённая версия MIUI Launcher.
Политика
Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Армия и оружие
Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»
Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
Армия и оружие
WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Авто
В РФ вступили в силу новые правила маркировки автомобилей
Согласно постановлению правительства, 1 января 2020 года в России вступили в силу новые правила маркировки автомобилей.
Хоккей
Российские спортсмены вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ
Российские хоккеисты вошли в рейтинг самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги 2020 года по версии TSN.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер
Экономика
Подсчитаны потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Технологии
Квантовая гонка: российские ученые бросили вызов компьютеру Google
Автор издания Nature Квирин Ширмайер утверждает, что все эти события говорят о начале гонки по созданию квантовых компьютеров.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Теннис
Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Пелья на ATP Cup
Общество
ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) разработает спецпроект, благодаря которому заключенным будет проще трудоустроиться после освобождения.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН: Тегеран завершил месть за Сулеймани
Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи заявил сегодня, что его страна "завершила месть за убийство генерала Касема Сулеймани".
Общество
Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров
Свыше 1 млрд животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии, сообщила 9 января пресс-служба Университета Сиднея.
Общество
Врачи рекомендуют много не работать после праздничных выходных
Адаптироваться к привычному режиму работы можно в течение одного дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.