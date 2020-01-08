Финансы

РамблерРамблерКурс рубля: евро опустился ниже 68 рублей

Преодолена психологическая отметка: впервые с января 2018 года курс евро упал ниже 68 рублей. Курс евро расчетами «завтра» на 21.33 по Москве снижался до 67,96 рубля. Доллар также побил рекорд и опускался до 61,11 рубля.
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Рубль подешевел к доллару и евро

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Курс евро в январе: взлет до годовых максимумов

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Курс евро опустился ниже 68 руб. впервые за почти год

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Курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018 года

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Рубль снижается к доллару и евро

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Эксперт выдвинул неожиданную версию крушения самолета в Иране: не случайность

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Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране

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Армия и оружие

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РБК 02:14
Армия и оружие

WP: Иран выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иран специально выверял ракетный удар по американским базам в Ираке, чтобы избежать серьезного ущерба, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации США.
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В РФ вступили в силу новые правила маркировки автомобилей

Согласно постановлению правительства, 1 января 2020 года в России вступили в силу новые правила маркировки автомобилей.
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Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

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Здоровье

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Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
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В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом

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Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Пелья на ATP Cup

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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

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Газета.Ru вчера в 18:38
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Постоянный представитель Ирана в Организации Объединенных наций Маджид Тахт-Раванчи заявил сегодня, что его страна "завершила месть за убийство генерала Касема Сулеймани".
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Общество

Врачи рекомендуют много не работать после праздничных выходных

Адаптироваться к привычному режиму работы можно в течение одного дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 01:14
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