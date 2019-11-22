Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Денис Буцаев, который был назначен главой оператора только в апреле 2019 года, через несколько месяцев после создания компании, не ответил на звонок РБК.
РБК 06:47
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Армия и оружие

В ДНР начали демонтаж военной инфраструктуры на линии разведения

Народная милиция ДНР начала демонтаж укреплений на участке разведения сил в районе «Петровское — Богдановка», сообщило 22 ноября «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 02:26
Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка провёл встречу с уральскими бизнесменами

В ходе беседы Юрий Чайка выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы.
ТагилСити.ру 06:58
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

ТАСС 07:36
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости 07:14
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Политика

Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Газета.Ru 06:01
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском вчера в 12:26
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ведомости 06:49
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Политика

В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка

RT на русском 05:04
Футбол

Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие.
РИА Новости вчера в 05:05
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Общество

«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море

REGNUM 05:35
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости вчера в 05:15
Политика

Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Life.ru вчера в 14:32
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Известия вчера в 20:35
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Транспорт

Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
RT на русском вчера в 08:36
Спорт

Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Независимая организация Athletics Integrity Unit, которая занимается дисциплинарным регулированием в легкой атлетике, отстранила директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина от обязанностей.
Национальная служба новостей 05:19
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru вчера в 18:01
Игры

Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam

News.ru вчера в 03:17
Происшествия

Обвиненную в контрабанде наркотиков из-за покупки лекарства признали невменяемой

Подозреваемая в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессанта екатеринбурженка Дарья Беляева признана невменяемой.
Собеседник 06:54
Культура

Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

Экспресс газета 07:37
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру вчера в 11:00
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