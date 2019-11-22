Финансы
Эхо МосквыКурс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБКвчера в 22:00
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Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Денис Буцаев, который был назначен главой оператора только в апреле 2019 года, через несколько месяцев после создания компании, не ответил на звонок РБК.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Армия и оружие
В ДНР начали демонтаж военной инфраструктуры на линии разведения
Народная милиция ДНР начала демонтаж укреплений на участке разведения сил в районе «Петровское — Богдановка», сообщило 22 ноября «Донецкое агентство новостей».
Общество
Генпрокурор РФ Юрий Чайка провёл встречу с уральскими бизнесменами
В ходе беседы Юрий Чайка выступил за продолжение формата личных встреч с бизнесменами, который дает возможность получить информацию «из первых рук» и оперативно решать возникающие проблемы.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с оказанием помощи пострадавшим от паводка
Футбол
Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
Спорт
Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Независимая организация Athletics Integrity Unit, которая занимается дисциплинарным регулированием в легкой атлетике, отстранила директора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина от обязанностей.
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Игры
Функция Remote Play Together стала доступна всем пользователям Steam
Происшествия
Обвиненную в контрабанде наркотиков из-за покупки лекарства признали невменяемой
Подозреваемая в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессанта екатеринбурженка Дарья Беляева признана невменяемой.
Культура
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Футбол