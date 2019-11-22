Финансы
Эхо МосквыКурс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
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с чего всё началось
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.РБКвчера в 22:00
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В работе Telegram произошел масштабный сбой
Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики
В Роспотребнадзоре считают, что пациентам нельзя требовать назначения антибиотиков и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020
Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
Общество
Шоу Victoria’s Secret официально отменили
В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Политика
Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
Транспорт
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Путин проинформировал, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в армии достигла 68 процентов.
Общество
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Дела против Андрея Чернякова В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Происшествия
Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве
«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Происшествия
У погибших в Карелии птиц нашли опасную болезнь
В ведомстве пояснили, что орнитоз - инфекционная болезнь. Основными переносчиками как раз и являются дикие или домашние птицы.
Общество
Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свою позицию
Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен дала комментарии по поводу своего поста в соцсети Facebook, оскорбившего жителей города.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Авто
Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
Политика
Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года
Запуск в работу газопроводной магистрали «Северный поток-2» состоится в середине 2020 года.
Кино
Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Политика
Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.