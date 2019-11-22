Финансы

Эхо МосквыЭхо МосквыКурс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар. Так считает большинство опрошенных РБК аналитиков.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

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Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Общество

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 08:27
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно принимать антибиотики

В Роспотребнадзоре считают, что пациентам нельзя требовать назначения антибиотиков и приобретать их самостоятельно, если врач не видит в этом при необходимости.
Российская газета 02:21
Футбол

Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
RT на русском 07:27
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Политика

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 06:58
Театры

Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова

Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
РИА Новости 06:30
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Армия и оружие

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Путин проинформировал, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в армии достигла 68 процентов.
Lenta.ru 06:07
Общество

Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента

Экспресс газета 07:37
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском вчера в 12:26
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Дела против Андрея Чернякова В России Чернякова обвиняют в крупных хищениях.
РИА Новости 07:14
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия

Глава Чехова задержана по обвинению в мошенничестве

«Главе Чехова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (ч. 4 ст. 159 УК России)», — цитирует Врадий Интерфакс.
RT на русском 02:37
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор

Planet Today 03:43
Происшествия

В подпольной нарколаборатории в Ленобласти нашли наркотики на 7 млрд

РЕН ТВ 02:42
Происшествия

У погибших в Карелии птиц нашли опасную болезнь

В ведомстве пояснили, что орнитоз - инфекционная болезнь. Основными переносчиками как раз и являются дикие или домашние птицы.
Российская газета 08:07
Политика

Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах

Алтапресс 05:37
Здоровье

Малышева рассказала о первых признаках опухоли головного мозга

Газета.Ru 08:37
Общество

Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свою позицию

Начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен дала комментарии по поводу своего поста в соцсети Facebook, оскорбившего жителей города.
Политическая Экспертиза вчера в 23:31
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Моя Москва.онлайн вчера в 23:36
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Авто

Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.
SpeedMe 20 ноября в 15:26
Политика

Газопровод «Северный поток-2» запустят в середине 2020 года

Запуск в работу газопроводной магистрали «Северный поток-2» состоится в середине 2020 года.
ГлобалМСК.ру вчера в 13:04
Кино

Зрители оценили фильм «Аванпост»

Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Tricolor TV Magazine 05:55
Политика

Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
РБК 05:03
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
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