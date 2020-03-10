Финансы
Газета.RuКурс доллара вырос почти до 73 рублей
Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро - до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торгов повысился на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей.
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