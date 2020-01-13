Курс рубля на открытии торгов во вторник показал падение к доллару и евро, сильнее всего рубль снизился по отношению к европейской валюте — почти на 61 копейку, сообщает Газета.ru. «Установленный ЦБ России курс евро к рублю увеличился на 60,51 копейки», — говорится в материале.

Курс рубля к доллару и евро снизился на открытии торгов

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